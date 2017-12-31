Варди: «Нам нужно продолжать бороться и набирать очки»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

«Мы отдали много сил в этом матче. Боролись до конца, но победить не смогли.

«Ливерпуль» выигрывал все подборы и отскоки. Это помогло им победить. Нам нужно работать над этим компонентом.

У нас по-прежнему сильный командный дух. Нужно это использовать в следующей игре. Нужно восстановиться к следующему матчу, продолжать бороться и набирать очки», — сказал Варди.

«Лестер» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 27-ю очками.