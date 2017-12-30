«Севилья» презентовала Монтеллу в качестве главного тренера

«Севилья» провела презентацию нового главного тренера Винченцо Монтеллы.

Ранее андалусийский клуб объявил о достижении с итальянских специалистом договоренности о заключении контракта сроком до лета 2019 года.

Последний клубом 43-летнего тренера был «Милан», который он покинул 27 ноября по решению руководства из-за неудовлетворительных результатов. Также в своей карьере Монтелла руководил «Ромой», «Катанией», «Фиорентиной» и «Сампдорией».