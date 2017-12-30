«Рубин» готов продать Набиуллина за 6 миллионов. Игроком интересуется «Зенит»

«Рубин» готов расстаться с защитником Эльмиром Набиуллиным. Об этом в новом выпуске программы «Секретные материалы» рассказал комментатор Нобель Арустамян.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего россиянина заинтересован «Зенит».

«Рубин» уже принял для себя решение и готов отпустить Эльмира Набиуллина, к которому серьезный интерес проявляет «Зенит», за 6 миллионов. Такая сумма «Рубин» устроит», – заявил Арустамян.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Набиуллин провел 14 матчей, в которых забил один гол.