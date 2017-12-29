Представители Смолова опровергли информацию Арустамяна о переходе Федора в «Вест Хэм»

Ранее «Бомбардир» опубликовал слова комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна о возможном трансфере Федора Смолова в «Вест Хэм».

По словам журналиста, английский клуб предложил «Краснодару» 11 миллионов фунтов за трансфер. Сообщалось, что итоговое решение примет сам футболист.

Компания ProSports Management, ведущая дела форварда, прокомментировала ситуацию.

«Как часто в последнее время. К сожалению...», – написали представители компании в твиттере, прикрепив хэштег #fakenews (фейковые новости).

Ранее издание Marca включило 27-летнего игрока сборной России в топ-100 лучших футболистов 2017 года.