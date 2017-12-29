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  • Представители Смолова опровергли информацию Арустамяна о переходе Федора в «Вест Хэм»

Представители Смолова опровергли информацию Арустамяна о переходе Федора в «Вест Хэм»

29 декабря 2017, 16:44
17

Ранее «Бомбардир» опубликовал слова комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна о возможном трансфере Федора Смолова в «Вест Хэм».

По словам журналиста, английский клуб предложил «Краснодару» 11 миллионов фунтов за трансфер. Сообщалось, что итоговое решение примет сам футболист.

Компания ProSports Management, ведущая дела форварда, прокомментировала ситуацию.

«Как часто в последнее время. К сожалению...», – написали представители компании в твиттере, прикрепив хэштег #fakenews (фейковые новости).

Ранее издание Marca включило 27-летнего игрока сборной России в топ-100 лучших футболистов 2017 года.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Вест Хэм Россия Смолов Федор Арустамян Нобель
Комментарии (17)
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insider_retro
1514555564
Хреновый инсайдер и балабол этот Нобель... Затрудняюсь вспомнить что-нибудь путёвое из заявленного или угаданного им... Трётся где-то в спорт-барах, собирает всякие сплетни и с умным видом втирает во всеуслышание...
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Artemka69
1514555888
Нобель как всегда!!)))
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DOCTOR PENALTY
1514556323
Ну и жаль, что это было фуфло.
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Tostao
1514558943
Уважаемый редактор, Я скажу не длинно, кратко: Вы армян фильтруйте как-то, Ведь нельзя же год подряд Этот Нобель нас пугает, Дескать,Федю отпускают, Так как Дзюба не играет, То Шалимов будет снят. Мы кое в чём поднаторели, Мы на трансферах весь год, Мы на них собаку съели, Знаем чётко наперёд. А всех фейков этих груды В унитаз, кто не дурак, Потеряешь тут рассудок, Вот те раз, нельзя же так.
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Сильвербой
1514560205
Да никто и не сомневался что этот недоармянин опять херню прогоняет!!!
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OfaZavr
1514561822
ну как всегда Нобель сам придумал сам и рассказал))
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Zenmaster
1514562768
Нобелю по шнобелю ! Пустышка !
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Полная Канистра
1514566585
да тут всё ясно нобель старается чтобы его не забывали как носителя ложной информации
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СШГЭС
1514625565
Написали бы проще - врет, армянское радио.
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Одинокий волк Маквейд
1514627503
Дурилка картонная, обмануть хотел.
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