Глушаков получил благодарность от губернатора Ростовской области

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал фотографию благодарственного письма, полученного от губернатора Ростовской области Василия Голубева.
30-летний хавбек родился в городе Миллерово, принадлежащем Ростовской области.
В текущем сезоне на его счету пять мячей и две голевые передачи в 24-х матчах всех турниров.
Команда Массимо Карреры ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы.
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Источник: Instagram