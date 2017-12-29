Глушаков получил благодарность от губернатора Ростовской области

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал фотографию благодарственного письма, полученного от губернатора Ростовской области Василия Голубева.

30-летний хавбек родился в городе Миллерово, принадлежащем Ростовской области.

В текущем сезоне на его счету пять мячей и две голевые передачи в 24-х матчах всех турниров.

Команда Массимо Карреры ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы.