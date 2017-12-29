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  • Глушаков получил благодарность от губернатора Ростовской области

Глушаков получил благодарность от губернатора Ростовской области

29 декабря 2017, 16:04
8

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал фотографию благодарственного письма, полученного от губернатора Ростовской области Василия Голубева.

30-летний хавбек родился в городе Миллерово, принадлежащем Ростовской области.

В текущем сезоне на его счету пять мячей и две голевые передачи в 24-х матчах всех турниров.

Команда Массимо Карреры ушла на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Глушаков Валерий
Комментарии (8)
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Добрый Бобер
1514555645
Что значит "принадлежащем Ростовской области"? Расположенный, может быть?
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shinnik
1514555884
Манит малая Родина.. Кудряшками..
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ilichkadr
1514556073
С какого перепугу города стали принадлежать региону? Испокон веков города, поселения входили в состав государства, республики, уезда, области, края..........
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rce16tgoc2w
1514558840
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s
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OfaZavr
1514561556
Большой Респект Денису за добрые дела и вклад в спорт в родном регионе!
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SPACE TRUCKIN
1514570694
...Миллерово принадлежит Ростовской области?! там,видимо,всё ещё крепостное право...редактора - на кол !
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dok66
1514573355
Когда это губер вдруг благодарил футболиста за "социально-экономическое развитие региона" (цитата из письма ) !!! ? Не припомню ! Очень прозрачный намек : а не пора ли в родные пенаты !
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