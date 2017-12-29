«Истанбул ББ» – «Эвертону»: «Спасибо, что забрали Тосуна у «Бешикташа»

Пресс-служба «Истанбула ББ» от имени клуба в твиттере поблагодарила «Эвертон» за покупку нападающего «Бешикташа» Дженка Тосуна.

«Спасибо, что забрали Тосуна у нашего грозного соперника «Бешикташа». Вы точно не пожалеете об этой покупке», – звучит текст записи.

После 17-ти туров чемпионата Турции «Истанбул» лидирует в чемпионской гонке, имея 36 очков. «Бешикташ» с 30-ю баллами занимает четвертую строчку. Оба клуба базируются в Стамбуле.

26-летний Тосун в текущем сезоне забил 14 голов и отдал три результативные передачи в 24-х матчах всех турниров.