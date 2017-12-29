Венгер не боится, что Санчес уйдет из «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил игру полузащитника Алексиса Санчеса в прошедшей встрече с «Кристал Пэлас», в которой тот стал автором дубля. Специалист также прокомментировал возможность ухода чилийца из лондонского клуба.

«Сегодня Алексис Санчес был очень хорош. На протяжении всего матча он сохранял концентрацию. Именно такой игры мы от него и ждем.

Санчес в Париже? Да, верно, он был там на Рождество. У нас были два выходных, 24-го и 25-го, и он решил провести там время с семьей. На счет его будущего никто не скажет наверняка. Сейчас об этом сложно говорить.

Я не боюсь, что Санчес уйдет. Но эта тема постоянно будет появляться в прессе из-за ситуации с его контрактом», – сказал Венгер.

Матч 20-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Арсенал» завершился со счетом 2:3.