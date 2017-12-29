Радимов: «Журналистам надо кого-то критиковать, вот они Кокорина и критикуют»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов видит среди лучших футболистов в российском чемпионате в уходящем году нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

– Владислав, какое футбольное событие для вас стало самым главным в уходящем году?

– Это Кубок Конфедераций. Он показал, что наша страна готова к чемпионату мира. И на тех стадионах, на которых проходил этот турнир, на трибунах был настоящий праздник. Мне очень понравилось, как мы его провели. Лето, тепло, все было очень хорошо.

– А если говорить о «Зените», что запомнилось больше всего?

– Победа над «Спартаком» со счетом 5:1.

– В четверг стали известны результаты голосования журналистов и клубных пресс-служб. Лучшим футболистом года признан спартаковец Квинси Промес. А кого бы вы выбрали?

– Если брать текущий чемпионат, то, считаю, можно было бы включить в список лучших Кокорина, который провел эти полгода замечательно.

– Александр забил 18 мячей при Манчини, но в какой-то момент замолчал. С чем это может быть связано? Опять столько критики в адрес Кокорина появилось…

– Ну, журналистам надо кого-то критиковать, вот они Кокорина и критикуют. А так 18 мячей – это хороший показатель.

– Какие мысли приходят вам в голову, когда вы видите турнирную таблицу чемпионата России? «Зенит» и «Спартак» отстают от лидирующего «Локомотива» на 8 очков!

– Мысли приходят такие, что не скоро еще возобновление чемпионата и все время придется смотреть в эту таблицу. Догонит «Зенит» лидера или нет – мы знаем массу примеров, когда команды сокращали и более внушительные отрывы, поэтому все возможно. Да, фора значительная, надо понимать, что это действительно большой отрыв.

– Вы сочтете успехом результат, при котором «Зенит» хоть и не станет чемпионом, но обгонит в таблице «Спартак»?

– Обойти «Спартак» всегда приятно.