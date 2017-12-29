Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Журналистам надо кого-то критиковать, вот они Кокорина и критикуют»

Радимов: «Журналистам надо кого-то критиковать, вот они Кокорина и критикуют»

29 декабря 2017, 06:54
2

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов видит среди лучших футболистов в российском чемпионате в уходящем году нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 20 матчей в РФПЛ, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

– Владислав, какое футбольное событие для вас стало самым главным в уходящем году?

– Это Кубок Конфедераций. Он показал, что наша страна готова к чемпионату мира. И на тех стадионах, на которых проходил этот турнир, на трибунах был настоящий праздник. Мне очень понравилось, как мы его провели. Лето, тепло, все было очень хорошо.

– А если говорить о «Зените», что запомнилось больше всего?

– Победа над «Спартаком» со счетом 5:1.

– В четверг стали известны результаты голосования журналистов и клубных пресс-служб. Лучшим футболистом года признан спартаковец Квинси Промес. А кого бы вы выбрали?

– Если брать текущий чемпионат, то, считаю, можно было бы включить в список лучших Кокорина, который провел эти полгода замечательно.

– Александр забил 18 мячей при Манчини, но в какой-то момент замолчал. С чем это может быть связано? Опять столько критики в адрес Кокорина появилось…

– Ну, журналистам надо кого-то критиковать, вот они Кокорина и критикуют. А так 18 мячей – это хороший показатель.

– Какие мысли приходят вам в голову, когда вы видите турнирную таблицу чемпионата России? «Зенит» и «Спартак» отстают от лидирующего «Локомотива» на 8 очков!

– Мысли приходят такие, что не скоро еще возобновление чемпионата и все время придется смотреть в эту таблицу. Догонит «Зенит» лидера или нет – мы знаем массу примеров, когда команды сокращали и более внушительные отрывы, поэтому все возможно. Да, фора значительная, надо понимать, что это действительно большой отрыв.

– Вы сочтете успехом результат, при котором «Зенит» хоть и не станет чемпионом, но обгонит в таблице «Спартак»?

– Обойти «Спартак» всегда приятно.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кокорин Александр Радимов Владислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Freyd
1514529879
Просто Кокоша всегда находит повод чтобы отличится,не лучшими своими качествами
Ответить
OfaZavr
1514537516
- "А вы сочтете за успех если закончите чемпионат выше в таблице чем тульский Арсенал?" - " Конечно. Обойти Арсенал всегда приятно" )))
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
2
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+