АПЛ. «Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря дублю Санчеса

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на выезде одержал победу над «Кристал Пэлас» – 3:2. Дубль в составе «канониров» оформил нападающий Алексис Санчес.

После этого результата команда Арсена Венгера имеет на своем счету 37 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В активе «Кристал Пэлас» 18 баллов и 16-я позиция.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мустафи, 25; 1:1 – Таунсенд, 49; 1:2 – Санчес, 62; 1:3 – Санчес, 66; 2:3 – Томкинс, 89.

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