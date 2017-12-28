Тимощук: «Работа с Манчини – хорошая учеба для меня»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что для него есть работа под руководством итальянского специалиста Роберто Манчини. Украинец в первую очередь учится.

– Какова ваша роль в штабе Манчини?

– Тимощук – один из помощников главного. Каждый из нас выполняет определенные обязанности. Я в основном помогаю Фаусто Сальсано, ассистенту мистера. Мы много разговариваем и с ним, и с Манчини. Пока все это для меня – хорошая учеба. Но и пользу команде хочу приносить уже как тренер.

Часто езжу, анализирую, нахожу нужную информацию в интернете. Тем самым повышаю знания. Кроме того, много общаюсь с ребятами, потому что недавно был на их месте. Пытаюсь им помочь, включая даже такие моменты, как работа в тренажерном зале.

А на скамейке запасных во время матчей отвечаю за тактические моменты. Выходящему на замену игроку объясняю его позицию на поле, кого ему предстоит держать. У меня даже списки есть, кто за кем должен приглядывать (улыбается).