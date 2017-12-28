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  • Ахметов: «В 2018 году хочу вернуть «Шахтер» в Донецк. Это будет означать мир в Украине»

Ахметов: «В 2018 году хочу вернуть «Шахтер» в Донецк. Это будет означать мир в Украине»

28 декабря 2017, 14:51
9

Владелец украинского «Шахтера» Ринат Ахметов поделился желанием на следующий год. Функционер хочет вернуть команду в Донецк.

«Я жду гимн Лиги чемпионов на «Донбасс Арене» и переполненные болельщиками трибуны, как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир.

Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди наконец живут, а не выживают. Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы — были счастливы», – сказал Ахметов «Зеркалу недели».

Сейчас «Шахтер» проводит домашние матчи во Львове.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Лига чемпионов Шахтер
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1514462037
Дай Бог, чтобы это произошло!
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Freyk
1514462213
Надеемся, что в мире наконец наступит мир, и «Шахтер» снова сможет играть в Донецке.
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серега кашин
1514462903
дай бог,но наврят ли им разрешат играть на своем стадионе
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goodbyegoodboу
1514463859
Сейчас «Шахтер» проводит домашние матчи в Харькове
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3a zenit
1514465281
руководство клуба само же сказало что им не по пути с жителями ЛДНР...
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Aleksandr_1986_Spb_
1514466767
Жаль конечно это писать, но я думаю что до этого ещё не один год. Буду рад ошибиться.
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mishavandit
1514478330
Слова хорошие...но судя по всему этого не будет
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nemolod
1514533089
Красивые мечты-о каком сильном государстве и о каком счастье можно говорить,если этой войне конца не видно?
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Дети лимита
1515154605
На Донбассе Рината уважают,только вряд ли это возможно.
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