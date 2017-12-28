Ахметов: «В 2018 году хочу вернуть «Шахтер» в Донецк. Это будет означать мир в Украине»

Владелец украинского «Шахтера» Ринат Ахметов поделился желанием на следующий год. Функционер хочет вернуть команду в Донецк.

«Я жду гимн Лиги чемпионов на «Донбасс Арене» и переполненные болельщиками трибуны, как это было раньше. Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир.

Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди наконец живут, а не выживают. Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы — были счастливы», – сказал Ахметов «Зеркалу недели».

Сейчас «Шахтер» проводит домашние матчи во Львове.