Минасов: «А кто будет тренировать «Зенит», если Манчини уйдет? Геннадий Орлов?»

Российский футбольный агент Арсен Минасов выразил свое отношение к возможному уходу с поста главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

«Мое личное мнение: Манчини останется в «Зените». Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать «Зенит»? Геннадий Орлов? Все зависит от договора, который он подписывал с «Зенитом».

Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок – уходить сейчас», – сказал Минасов.

Ранее «Бомбардир» писал, что на связь с Манчини выходил итальянский «Милан».