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  • Минасов: «А кто будет тренировать «Зенит», если Манчини уйдет? Геннадий Орлов?»

Минасов: «А кто будет тренировать «Зенит», если Манчини уйдет? Геннадий Орлов?»

28 декабря 2017, 14:38
12

Российский футбольный агент Арсен Минасов выразил свое отношение к возможному уходу с поста главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини.

«Мое личное мнение: Манчини останется в «Зените». Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать «Зенит»? Геннадий Орлов? Все зависит от договора, который он подписывал с «Зенитом».

Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок – уходить сейчас», – сказал Минасов.

Ранее «Бомбардир» писал, что на связь с Манчини выходил итальянский «Милан».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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vladik12
1514461160
Гена бы дал жару!
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Диктор
1514461367
Я за кандидатуру птицы-прикольно было бы посмотреть.
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Zenmaster
1514463869
Найти тренера не проблема ! А вот хорошего -- дающего результат , ставящего игру и т.д. -- большой вопрос !!!
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polt
1514465272
А держать никудышнего тренера - как? Затрат куча, а результата нет, команда не играет. Одни разговоры о большом потенциале Зенита. Нужна командная игра, но пока даже намека нет. И чего дальше держать Манчини, срок для того, чтобы хоть как то проявить себя, как что то могущий тренер, был предостаточный. Выбор был неправильный и это надо признать.
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Aleksandr_1986_Spb_
1514466924
Есть ощущение что Манчини сам не рад что приехал в Россию
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Konb48
1514469726
Во, Орлова можно. Хоть комментировать матчи перестанет)))
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paracetamol
1514472784
В договоре должна быть неустойка, на которую можно нанять хорошего тренера.
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Borz1
1514475787
Генадия Орлова тренером, чтоб Зенит вылетил в пердив
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multi1984
1514479922
Зениту нужен тренер ГазМяса!!!
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cska-62
1514490238
Почему Орлов? Пусть Слуцкий тренирует!!! Он - свободен! :-)))
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