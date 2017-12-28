Ширер: «Ньюкасл» будет бороться за выживание в АПЛ»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер раскритиковал своего бывшего клуба «Ньюкасл». Он недоволен действиями «сорок» в нынешнем сезоне.

«По своей игре «Ньюкасл» претендует на вылет из Премьер-лиги. Все видят, что это команда уровня чемпионшипа, которая играет в Премьер-лиге. Болельщики это понимают.

Бенитес говорил раньше, что ему нужно усиление. Если его не будет, то нас ждет борьба за выживание», – сказал Ширер в интервью ВВС.

В матче 20-го тура «Ньюкасл» уступил в домашней игре «Манчестер Сити» со счетом 0:1.