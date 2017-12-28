Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Кто будет тренировать «Зенит», если Манчини уйдет? Орлов?»

Агент: «Кто будет тренировать «Зенит», если Манчини уйдет? Орлов?»

28 декабря 2017, 00:45
16

Известный футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал информацию о возможном уходе из «Зенита» Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Милан».

— Насколько реально, что Манчини может уйти в «Милан» из «Зенита» этой зимой?

— В футболе ничего нереального нет. Все может быть. Это зависит от руководства, что они думают. Имею в виду руководство «Милана». Гаттузо совсем недавно назначили… не знаю.

— Для «Милана» Манчини будет уже третьим тренером за неполный сезон.

— Даже не за сезон, а можно сказать за месяц. Многое зависит от того, какой хозяин у клуба. Как он мыслит, и для чего ему это. Стопроцентную гарантию тут, вряд ли, кто-то даст на этот переход кроме него. Мое личное мнение, думаю, что Манчини останется в «Зените».

— Если переход состоится, как думаете, чем может Манчини «Милану» помочь?

— Манчини — квалифицированный тренер. Он это доказал, работая в Англии. У него есть опыт и он знает, как выводить команду из неудачно складывающегося сезона. А поможет ли это «Милану», только время может показать.

— Если Манчини уйдет из «Зенита», может ли это сказаться положительно на положении клуба?

— Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать «Зенит»? Геннадий Орлов? Я не понимаю этого вопроса.

— Со стороны человеческих качеств как будет выглядеть уход Манчини?

— Все зависит от договора, который он подписывал с «Зенитом». Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять. Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир. Для него будет не очень хорошо, если он придет, и будет просить, отпустите меня в «Милан», у меня есть хорошее предложение. Я хочу домой, еще что-то. Это мое субъективное мнение. Кто-то может по-другому мыслит, но я мыслю так

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан Зенит Манчини Роберто
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1514411713
Судя по всему тема дошла до точки кипения. +++
Ответить
Dimka_Foxy
1514412027
Я надеюсь милан проиграет ещё пару игр, и гаттузо уволят.
Ответить
Gornostay
1514415456
Если словами Бестужева : " Манчини служит прежде всего себе, а нужен тренер чтобы служил клубу, ...а потом себе" Будущее за тренерами бывшими игроками,такими как Иванович или Семак! Просто надо любить свою работу,а оплату Зенит гарантирует!!!)))
Ответить
Павел Амурский
1514417646
Рейнгольд будет.
Ответить
lekseij2007
1514434237
Орлов ждёт!
Ответить
Путник 13
1514436629
Адвокаат ..он вроде сейчас свободен
Ответить
Garrincha58
1514443832
а Кокорину пофиг кто его тренировать будет
Ответить
zenitovec2007
1514446928
с таким составом любой из нас сможет
Ответить
Zenmaster
1514464721
От Манчини ждали большего ! Его уход трагедией не будет -- т.к. на данный момент достижения , более чем скромные !!!
Ответить
Полная Канистра
1514467874
Фурсенко просто без ума от только его красивого ИМЕНИ вот он его и притащил а то что на поле мыслит как пустомеля ему пофиг
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
2
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+