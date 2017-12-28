Агент: «Кто будет тренировать «Зенит», если Манчини уйдет? Орлов?»

Известный футбольный агент Арсен Минасов прокомментировал информацию о возможном уходе из «Зенита» Роберто Манчини. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить «Милан».

— Насколько реально, что Манчини может уйти в «Милан» из «Зенита» этой зимой?

— В футболе ничего нереального нет. Все может быть. Это зависит от руководства, что они думают. Имею в виду руководство «Милана». Гаттузо совсем недавно назначили… не знаю.

— Для «Милана» Манчини будет уже третьим тренером за неполный сезон.

— Даже не за сезон, а можно сказать за месяц. Многое зависит от того, какой хозяин у клуба. Как он мыслит, и для чего ему это. Стопроцентную гарантию тут, вряд ли, кто-то даст на этот переход кроме него. Мое личное мнение, думаю, что Манчини останется в «Зените».

— Если переход состоится, как думаете, чем может Манчини «Милану» помочь?

— Манчини — квалифицированный тренер. Он это доказал, работая в Англии. У него есть опыт и он знает, как выводить команду из неудачно складывающегося сезона. А поможет ли это «Милану», только время может показать.

— Если Манчини уйдет из «Зенита», может ли это сказаться положительно на положении клуба?

— Если уйдет Манчини, команда останется без тренера. Кто будет тренировать «Зенит»? Геннадий Орлов? Я не понимаю этого вопроса.

— Со стороны человеческих качеств как будет выглядеть уход Манчини?

— Все зависит от договора, который он подписывал с «Зенитом». Если договор не позволяет этого, то он никуда не уйдет, даже если захочет. Если он будет инициатором ухода, то, считаю, что чисто по-мужски, это слабость. Я не говорю уже о каких-то профессиональных моментах, но по-мужски это очень слабый поступок. Бросать команду в той ситуации, в которой она сейчас находится, когда есть задачи, которые надо выполнять. Я не думаю, что это очень хорошо для имиджа Манчини. Ведь об этом узнает весь футбольный мир. Для него будет не очень хорошо, если он придет, и будет просить, отпустите меня в «Милан», у меня есть хорошее предложение. Я хочу домой, еще что-то. Это мое субъективное мнение. Кто-то может по-другому мыслит, но я мыслю так