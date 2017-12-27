Промес: «Кокорин? Не слышал о таком. Он не лидер сборной России, вот Смолов – лидер»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не считает нападающего «Зенита» Александра Кокорина лидером сборной России. По словам голландца, таковым является форвард «Краснодара» Федор Смолов.
– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…
– (Прерывает вопрос) Кто это?
– Нападающий из «Зенита».
– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?
– Нападающий сборной России и «Зенита», номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.
– Не, не слышал о таком. И что он говорит?
– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.
– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.
– Ко-ко-рин.
– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?
– Один из.
– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.