Промес: «Кокорин? Не слышал о таком. Он не лидер сборной России, вот Смолов – лидер»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не считает нападающего «Зенита» Александра Кокорина лидером сборной России. По словам голландца, таковым является форвард «Краснодара» Федор Смолов.

– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…

– (Прерывает вопрос) Кто это?

– Нападающий из «Зенита».

– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?

– Нападающий сборной России и «Зенита», номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.

– Не, не слышал о таком. И что он говорит?

– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.

– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.

– Ко-ко-рин.

– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?

– Один из.

– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.