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  • Промес: «Кокорин? Не слышал о таком. Он не лидер сборной России, вот Смолов – лидер»

Промес: «Кокорин? Не слышал о таком. Он не лидер сборной России, вот Смолов – лидер»

27 декабря 2017, 15:50
95

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не считает нападающего «Зенита» Александра Кокорина лидером сборной России. По словам голландца, таковым является форвард «Краснодара» Федор Смолов.

– В последних матчах сборной Голландии вас называли ее лидером. На что Александр Кокорин…

– (Прерывает вопрос) Кто это?

– Нападающий из «Зенита».

– Не знаю о таком. Вы разыгрываете меня? Кто это такой?

– Нападающий сборной России и «Зенита», номер 9, он еще палец в рот засовывает, когда голы отмечает.

– Не, не слышал о таком. И что он говорит?

– Он сказал, что проблема голландской сборной в том, что вы ее лидер.

– Кто-кто это сказал? Повторите еще раз.

– Ко-ко-рин.

– Ок, ладно. И он что, лидер сборной России?

– Один из.

– Нет, он не лидер. Смолов – вот лидер сборной России. Он был капитаном в последней игре, которую я смотрел, он забивает за нее голы, он тащит команду вперед и вдохновляет ее.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Смолов Федор Кокорин Александр Промес Квинси
Комментарии (95)
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порт
1514380113
Интервью клоуна Голландии.
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Вомбат
1514380236
Что бы там Промес не сказал, он сказал это с точки зрения игрока команды 0:7. Объективного мнения ни от одного игрока этой команды я не читал и не слышал уже лет 10. Болельщики у 0:7 встречаются адекватные, но именно встречаются.
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APchelov
1514381060
Без понтов в Москве никак. Даже чёрные мартышки и те с понтами
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порт
1514382346
Ой сколько свинодеток набежало, и так активно минусуют, как будь то за каждый минус, им по жёлудю дадут.
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mamba9090909
1514384989
Господи, пару раз удачно попадёт по мячу, и уже никого не видит рядом. Кокорина он не знает! Обычное поведение человека без мозгов.
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фантоци
1514386007
Ну как же ,не слышал))) Кокорин один из участников унижения спартака в Питере)) Должен помнить))
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Бриг
1514387861
Голландия? Там еще и в футбол играют? Ах, африканцы...
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СуперДизель
1514387878
Смейся паяц - с такой игрой скоро и про сборную Голландии никто знать не будет
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Великий ЦСКА Москва
1514388705
Кокорин:"А Промес это кто? Он и в сборной Голландии пустышка!"
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andrej-lucevich
1514389989
лажа какая-то, а может Промес и выпендривается. В матче от 06.08.2017г., когда Зенит победил его Спартак со счетом 5:1, Кокорин забил первый гол. так что пусть негритенок не пидит!!!
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