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  • Агент: «Складывается впечатление, что у Манчини не очень получается в «Зените» и он ищет варианты, чтобы соскочить»

Агент: «Складывается впечатление, что у Манчини не очень получается в «Зените» и он ищет варианты, чтобы соскочить»

27 декабря 2017, 15:11
11

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном уходе Роберто Манчини с поста главного тренера «Зенита».

Ранее сообщалось, что итальянец провел переговоры с представителями «Милана». Позднее президент «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг уход Манчини из команды.

– Появилась информация, о возможном уходе Манчини из «Зенита» в «Милан».

– Здесь два варианта. Если «Зенит» убирает его сам, то они будут платить ему неустойку. Если инициатива исходит со стороны «Милана», то «Зенит» может заработать денег за досрочный разрыв контракта.

– Сможет ли «Милан» потянуть трансфер Манчини?

– Думаю, если клубы собираются вступать в переговоры, то они просчитывают затраты, выделяют средства, а не как у нас, вначале договорятся, а потом деньги ищут.

– Верите ли вы, что Манчини может уйти в «Милан»?

– Со стороны складывается впечатление, что у Манчини не очень получается в «Зените». Наверное, он просматривает варианты, чтобы соскочить.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Путник 13
1514377112
Честно говоря не огорчусь..
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DOCTOR PENALTY
1514377240
Ищет вариант соскочить не только Манчини, но и его покровители, ведь основное бабло как раз и зарабатывается при разрыве котракта и при его заключении. А в промежутке доход значительно меньше.
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серега кашин
1514378172
у манчини даже в звездном мс ничего толком не получилось а тут зенит
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polt
1514380692
Похоже провальный сезон у Зенита получается. А амбиций было... И Манчини и аргентинцы соскочат.
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lexa2154
1514380908
да надо надо , что бы он сам соскочил...
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Вомбат
1514380946
Манчини не дурак платить неустойку Зениту, если можно потерпеть полгода и получить те же деньги от Зенита. Скорее всего так и будет. Зенит займет летом свое заслуженное третье место, Фурсенко подаст в отставку (на это у него совести должно хватить), а Манчини будет отстранен как было с Луческу и Спалетти. А будет с Зенитом как с нынешним Рубином или не будет, это трудно сказать. Если Миллеру хватит ума пригласить адекватного управленца, то как с нынешним Рубином не будет. А если Зенитом опять будут рулить придурки, и гоняться за красивым иностранным именем, то там скоро будет как с нынешним Рубином. Или как с Анжи в 2014.
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Димон Лебяга
1514384270
думаю дела наладятся потихоньку
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СОКОЛ САРАТОВ
1514386530
зима холода и очередная брехня
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84aivengo
1514391909
надеюсь,миллер предусмотрел
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mihail200606
1514395489
это да... есть такое ощущение...
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