Агент: «Складывается впечатление, что у Манчини не очень получается в «Зените» и он ищет варианты, чтобы соскочить»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном уходе Роберто Манчини с поста главного тренера «Зенита».

Ранее сообщалось, что итальянец провел переговоры с представителями «Милана». Позднее президент «Зенита» Сергей Фурсенко опроверг уход Манчини из команды.

– Появилась информация, о возможном уходе Манчини из «Зенита» в «Милан».

– Здесь два варианта. Если «Зенит» убирает его сам, то они будут платить ему неустойку. Если инициатива исходит со стороны «Милана», то «Зенит» может заработать денег за досрочный разрыв контракта.

– Сможет ли «Милан» потянуть трансфер Манчини?

– Думаю, если клубы собираются вступать в переговоры, то они просчитывают затраты, выделяют средства, а не как у нас, вначале договорятся, а потом деньги ищут.

– Верите ли вы, что Манчини может уйти в «Милан»?

– Со стороны складывается впечатление, что у Манчини не очень получается в «Зените». Наверное, он просматривает варианты, чтобы соскочить.