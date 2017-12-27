Промес: «Снова хочу стать чемпионом России со «Спартаком». А затем еще раз стать чемпионом, и еще, и еще»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что в следующем году хочет стать чемпионом России вместе с московским клубом.

Ранее голландец был признан лучшим игроком РФПЛ 2017 года в опросе еженедельника «Футбол».

– Ваша главная мечта на будущий год?

– Я снова хочу стать чемпионом. Только никому не рассказывайте, чтобы мое желание сбылось. А затем еще раз стать чемпионом, и еще, и еще. Я хочу выиграть Кубок России, хочу снова сыграть в Лиге чемпионов. Я хочу быть лучшим во всем. Вот чего я хочу… Да, парни, и за вами «Золотой мяч», не забудьте!

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты