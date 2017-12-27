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  • Промес: «Снова хочу стать чемпионом России со «Спартаком». А затем еще раз стать чемпионом, и еще, и еще»

Промес: «Снова хочу стать чемпионом России со «Спартаком». А затем еще раз стать чемпионом, и еще, и еще»

27 декабря 2017, 14:22
16

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что в следующем году хочет стать чемпионом России вместе с московским клубом.

Ранее голландец был признан лучшим игроком РФПЛ 2017 года в опросе еженедельника «Футбол».

– Ваша главная мечта на будущий год?

– Я снова хочу стать чемпионом. Только никому не рассказывайте, чтобы мое желание сбылось. А затем еще раз стать чемпионом, и еще, и еще. Я хочу выиграть Кубок России, хочу снова сыграть в Лиге чемпионов. Я хочу быть лучшим во всем. Вот чего я хочу… Да, парни, и за вами «Золотой мяч», не забудьте!

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (16)
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Спартач_навсегда
1514373881
оптимистичный Антоха-это хорошо)
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Ахимас Вельде
1514374679
Хочешь быть лучшим - будь им.
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Опорник84
1514375203
Похвально!
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DOCTOR PENALTY
1514375469
С таким запалом далеко пойдёт.
Ответить
Сибирь за Спартак
1514375816
За чем же дело стало, начинайте с качегаров и делее всех по календарю.
Ответить
raritet
1514375928
да погоди ты Квинсюшка, какой ненасытный ,тут и без тебя целая паровозная очередь, уже кладут новые шпалы, настраивают, чистят гудки , да и имей уважение к возрасту, ты еще молод, еще нахватаешься медалюшек, а Шпалычу лет много - пущай еще погудит перед пенсией на паровозике...
Ответить
Svoysvoemubrat
1514376299
Квинси Промес - десятикратный чемпион России, нормально звучит.
Ответить
mialkov
1514379688
Да и мы - не против! Дерзай, Антоха, а мы поддержим!
Ответить
VVM1964
1514383695
Ну что же Спартак " долго запрягал " теперь надо восполнять упущенное .
Ответить
OfaZavr
1514388358
давай, давай! мы только рады будем, отличный настрой и правильные цели!
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