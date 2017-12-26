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    Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты


    3.8
    Голосов: 9
    26.12.2017 19:00
    Еженедельник «Футбол» подвел итоги голосования за лучшего игрока 2017 года.

    279 журналистов влияли на выбор главного футболиста уходящего года. 102 из них поставили Квинси Промеса на первое место. Так голландец из «Спартака» набрал 419 очков, намного опередив Дениса Глушакова (277) и замкнувшего тройку Федора Смолова (254). В десятку лучших вошли три футболиста «Спартака» и по два игрока ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита». Смолов – предыдущий победитель голосования и единственный представитель «Краснодара» в числе лидеров.

    За Промеса отдали голоса Владимир Стогниенко, Василий Уткин и другие. Интересно, что журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не включил Промеса в свою тройку лучших. Рабинер заходил в чемпионскую раздевалку «Спартака» и написал о команде несколько книг. Юрий Розанов добавил в собственную тройку Понтуса Вернблума, а Дмитрий Шнякин и Александр Шмурнов поставили на первое место Дениса Глушакова. Промес в их выборе был только вторым.

    Квинси Промес стал первым футболистом «Спартака» за 16 лет, победившим в этом голосовании. До него подобное удалось Егору Титову в 2000 году. Столько же лет «Спартак» не выигрывал чемпионство. Промес выступает в «Спартаке» с сезона-2014/15. До этого он дважды попадал в призовую тройку и к победе шел поступательно. В 2015 году Промес занял второе место, в 2016-м – третье. Недавно Промеса признал игроком года «Спорт-Экспресс». Награду от «СЭ», РФПЛ и РФС Квинси получит после перерыва на отпуск.

    «Я выбрал «Спартак», потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня. Россия — отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство», – сказал Промес в интервью еженедельнику «Футбол».

    В этом сезоне он забил в Премьер-лиге 10 голов и отдал шесть голевых передач. Всего за календарный год на его счету 23 мяча во всех турнирах. Два гола и два паса голландец выдал в домашнем матче против «Севильи», когда «Спартак» разгромно победил со счетом 5:1. Transfermarkt оценивает Квинси в 22 миллиона евро. Уже зимой его может забрать «Ливерпуль», но сам Промес еще хочет выиграть пару трофеев со «Спартаком».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 9
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +2091

      upiter622 29 декабря 2017, 18:56

      А кто он такой?Игрок спартака?Не,не слышал такого!)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 27 декабря 2017, 17:45

      Промес: «Мой топ-три игроков РФПЛ не из «Спартака»: Ал. Миранчук, Смолов, Витиньо»

      Понимает Промеска, что он не лучший, как нам тут мясные журналисты поют!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Великий ЦСКА Москва 27 декабря 2017, 22:26

      Ты вообще способен отчётливо понимать написанное!???

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 декабря 2017, 17:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      кто промеса поставил в победители? !!!!

      -4
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      Рейтинг: +390

      fantom23 27 декабря 2017, 17:35

      Хоть я и не "мясной",но,объективно,Квинси,на данный момент-Лучший!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 27 декабря 2017, 12:54

      Справедливо.

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 27 декабря 2017, 12:08

      ему пора в апл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 декабря 2017, 07:59

      Промес заслужил-он однозначно ЛУЧШИЙ.

      5
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      Рейтинг: +348

      343443 27 декабря 2017, 07:18

      Он конечно хороший игрок, но не лучший.

      3
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > 343443 27 декабря 2017, 08:34

      ну да лидер по забитым голам РФПЛ и лидер клуба не может быть лучшим, ты бы хоть свои мысли озвучивал, а не занимался плагиатом с завистливой конюшни.

      7
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 27 декабря 2017, 03:05

      Промес своей игрой заслужил это , полностью согласен с выбором журналистов . Однозначно Спартаку повезло с этим игроком .

      6
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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 декабря 2017, 00:28

      Он конечно хороший игрок, но не лучший.

      3
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