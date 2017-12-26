Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты

279 журналистов влияли на выбор главного футболиста уходящего года. 102 из них поставили Квинси Промеса на первое место. Так голландец из «Спартака» набрал 419 очков, намного опередив Дениса Глушакова (277) и замкнувшего тройку Федора Смолова (254). В десятку лучших вошли три футболиста «Спартака» и по два игрока ЦСКА, «Локомотива» и «Зенита». Смолов – предыдущий победитель голосования и единственный представитель «Краснодара» в числе лидеров.
За Промеса отдали голоса Владимир Стогниенко, Василий Уткин и другие. Интересно, что журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер не включил Промеса в свою тройку лучших. Рабинер заходил в чемпионскую раздевалку «Спартака» и написал о команде несколько книг. Юрий Розанов добавил в собственную тройку Понтуса Вернблума, а Дмитрий Шнякин и Александр Шмурнов поставили на первое место Дениса Глушакова. Промес в их выборе был только вторым.
Квинси Промес стал первым футболистом «Спартака» за 16 лет, победившим в этом голосовании. До него подобное удалось Егору Титову в 2000 году. Столько же лет «Спартак» не выигрывал чемпионство. Промес выступает в «Спартаке» с сезона-2014/15. До этого он дважды попадал в призовую тройку и к победе шел поступательно. В 2015 году Промес занял второе место, в 2016-м – третье. Недавно Промеса признал игроком года «Спорт-Экспресс». Награду от «СЭ», РФПЛ и РФС Квинси получит после перерыва на отпуск.
«Я выбрал «Спартак», потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня. Россия — отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство», – сказал Промес в интервью еженедельнику «Футбол».
В этом сезоне он забил в Премьер-лиге 10 голов и отдал шесть голевых передач. Всего за календарный год на его счету 23 мяча во всех турнирах. Два гола и два паса голландец выдал в домашнем матче против «Севильи», когда «Спартак» разгромно победил со счетом 5:1. Transfermarkt оценивает Квинси в 22 миллиона евро. Уже зимой его может забрать «Ливерпуль», но сам Промес еще хочет выиграть пару трофеев со «Спартаком».