Терентьев: «Уверен, весной «Зенит» способен наверстать упущенное и побороться за чемпионство»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев подвел итоги первого круга чемпионата России.

— Старт чемпионата был хороший, первые шесть туров мы убедительно побеждали всех соперников, но потом забуксовали. Наверное, на лидеров легла слишком большая нагрузка.

Это очень непросто – почти все время играть против команд, которые действуют строго от обороны. Да еще сразу на два фронта, ведь мы заняли первое место в группе Лиги Европы, а это дополнительные 10 матчей с учетом отборочного раунда!

Впрочем, ничего страшного не произошло. Уверен, весной «Зенит» способен наверстать упущенное и побороться за чемпионство.

— Какой матч «Зенита» стоит особняком?

— Думаю, со «Спартаком» в первом круге, когда мы победили 5:1. Вообще, все встречи с этим соперником для нас особенные, а тут на трибунах собралось столько народа!

«Зенит» после 20 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.