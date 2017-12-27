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  • Терентьев: «Уверен, весной «Зенит» способен наверстать упущенное и побороться за чемпионство»

Терентьев: «Уверен, весной «Зенит» способен наверстать упущенное и побороться за чемпионство»

27 декабря 2017, 00:41
7

Защитник «Зенита» Денис Терентьев подвел итоги первого круга чемпионата России.

— Старт чемпионата был хороший, первые шесть туров мы убедительно побеждали всех соперников, но потом забуксовали. Наверное, на лидеров легла слишком большая нагрузка.

Это очень непросто – почти все время играть против команд, которые действуют строго от обороны. Да еще сразу на два фронта, ведь мы заняли первое место в группе Лиги Европы, а это дополнительные 10 матчей с учетом отборочного раунда!

Впрочем, ничего страшного не произошло. Уверен, весной «Зенит» способен наверстать упущенное и побороться за чемпионство.

— Какой матч «Зенита» стоит особняком?

— Думаю, со «Спартаком» в первом круге, когда мы победили 5:1. Вообще, все встречи с этим соперником для нас особенные, а тут на трибунах собралось столько народа!

«Зенит» после 20 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Терентьев Денис
Комментарии (7)
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Павел Амурский
1514328227
Всё так и будет.
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Каратель помойников
1514348294
давай поборись,только надо очень усилится,чтобы 4-й состав был и конкурентов ослабить,больше занаида никак бороться не способна,а ещё обещайте командам которые играют с локо золотые горы за отбор очков. ВОТ ОНА-ИСТИННАЯ БОРЬБА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИФТЁРШИ ЗИНЫ!!!!!
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Диктор
1514351201
Мечты-мечты............
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семёнычев
1514357541
Я лёгкие свои каждое утро выплёвываю и говорю себе,что пора бросать курить... И тоже,КАК ТЕРЕНТЬЕВ, всё откладываю на завтра,на следующую неделю, на весну....
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Павелий
1514359537
Вас там в газовых камерах держат что ли и зомбируют? Каждый год в ближе к концу сезона очередной почти не играющий молодй игрок обещает на всю страну, что они дадут в оставшихся матчах 100%-й результат. А на деле они только в штаны себе такой результат кладут.
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Полная Канистра
1514363346
а плохие матчи в голове не держишь? может напомнить лавочник
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vgarakh
1514367803
Бороться будут, только за какие места! И уж точно без тебя.
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