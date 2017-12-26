Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Терентьев: «Выиграть конкуренцию у Ивановича и Смольникова не так-то легко. И я осознанно шел на риск»

Терентьев: «Выиграть конкуренцию у Ивановича и Смольникова не так-то легко. И я осознанно шел на риск»

26 декабря 2017, 23:26
9

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини и о своем непопадании в состав.

– Как вам работается с Роберто Манчини?

– В «Зените» я застал и другого итальянца – Лучано Спаллетти. По характеру они похожи. Это настоящие профессионалы. Манчини первым приходит на базу и последним с нее уходит. Сам с нами тренируется, бегает. Для меня это было удивительно. Среди российских тренеров такое редко встречается. При этом Манчини делает серьезный упор на физическую подготовку, во время сборов мне лично пришлось непросто.

– Обсуждали с Манчини, почему нечасто попадаете в основу?

– Один раз «мистер» подозвал несколько игроков, включая меня, и объяснил причины нашего отсутствия в стартовом составе. Но я не хочу раскрывать детали разговора. Сам для себя сделал выводы.

– Все же вы редко выходите на поле исключительно из-за высокой конкуренции?

– Никакой предвзятости по отношению ко мне со стороны Манчини точно нет. Бывает, конечно, иногда обидно: вроде, провел неплохую игру, но потом опять усаживаешься в запас. Но в конечном счете все решают только тренировки. Просто выиграть конкуренцию у Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича не так-то легко. И я осознанно шел на риск. Иначе остался бы в «Ростове», где играл бы помногу. Однако я верю, что способен проявить себя именно в «Зените». Я петербуржец и для меня это главный клуб.

Ранее Терентьев рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Александром Кокориным.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Терентьев Денис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1514321382
Каждый игрок должен знать свой уровень мастерства. Только исходя из этого принимать решение: приносить себя в жертву родному клубу и родному городу сидя на лавке или нет. Ведь если ты не тянешь, такая жертва никому не нужна, будут ещё думать, что сидишь ты только из-за бабла. Денис мало играет, ему крепко надо подумать. А уход из Ростова, наверное, ошибка.
Ответить
Lester84
1514321987
...я осознанно шел на риск, но бабло того стоило (с) Терентьев
Ответить
baden69
1514322659
Судя по играм, что он сыграл, Денис способен заиграть в Зените. Может немного везения и побольше самоотдачи, и в следующем сезоне он будет способен составить конкуренцию Смольникову.
Ответить
x-x-x-x-x
1514328021
ну да некого винит
Ответить
арейская
1514333034
Хочешь играть, уходи хотя бы в аренду, и я не думаю что он всерьёз рассчитывал на основу в Зените, здесь свою роль сыграли деньги...
Ответить
Niko
1514345770
Осознанно шёл за баблом...
Ответить
vgarakh
1514366751
Деньги, деньги в первую очередь! В Ростове был не основным игроком, а то вдруг решил конкурировать с Ивановичем. Мозоли тебя ожидают в некоторых местах и никакого просвета нет и не будет в этой команде.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+