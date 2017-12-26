Терентьев: «Выиграть конкуренцию у Ивановича и Смольникова не так-то легко. И я осознанно шел на риск»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился мнением о работе главного тренера команды Роберто Манчини и о своем непопадании в состав.

– Как вам работается с Роберто Манчини?

– В «Зените» я застал и другого итальянца – Лучано Спаллетти. По характеру они похожи. Это настоящие профессионалы. Манчини первым приходит на базу и последним с нее уходит. Сам с нами тренируется, бегает. Для меня это было удивительно. Среди российских тренеров такое редко встречается. При этом Манчини делает серьезный упор на физическую подготовку, во время сборов мне лично пришлось непросто.

– Обсуждали с Манчини, почему нечасто попадаете в основу?

– Один раз «мистер» подозвал несколько игроков, включая меня, и объяснил причины нашего отсутствия в стартовом составе. Но я не хочу раскрывать детали разговора. Сам для себя сделал выводы.

– Все же вы редко выходите на поле исключительно из-за высокой конкуренции?

– Никакой предвзятости по отношению ко мне со стороны Манчини точно нет. Бывает, конечно, иногда обидно: вроде, провел неплохую игру, но потом опять усаживаешься в запас. Но в конечном счете все решают только тренировки. Просто выиграть конкуренцию у Игоря Смольникова и Бранислава Ивановича не так-то легко. И я осознанно шел на риск. Иначе остался бы в «Ростове», где играл бы помногу. Однако я верю, что способен проявить себя именно в «Зените». Я петербуржец и для меня это главный клуб.

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