Конте: «В прошлом сезоне нам часто помогало везение. В нынешнем его порой не хватает»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:0)

«У нас были возможности открыть счет в первом тайме, но мы ими не воспользовались. Сложно забить, когда десять игроков противника стоят у своих ворот.

Мората — очень важный игрок для «Челси». Это наша «девятка». Он сегодня провел хороший матч, но я доволен всеми нашими игроками.

Этот сезон отличается от предыдущего. В прошлом сезоне нам часто помогало везение. В нынешнем его порой не хватает.

«Манчестер Сити»? Мы уважаем их. То, что они делают, — невероятно», — сказал Конте.

«Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице с 42 очками.