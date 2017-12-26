Орлов: «Зениту» нужно побороться за Смолова»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Вест Хэм». Орлов считает, что форварду нужно перейти в «Зенит».

«Вест Хэм» готов заплатить хорошие деньги за Смолова, но нужно ли это Федору? У него другие амбиции. Думаю, «Зенит» может побороться за него.

Сборная России летом играет на чемпионате мира. Если в «Зените» будет связка Кокорин – Смолов, они сыграют восемь матчей, это пойдет на пользу команде Черчесова. Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов уйдет в «Зенит», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что испанское издание Marca включило Смолова в список 100 лучших футболистов 2017 года.