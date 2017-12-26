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Орлов: «Зениту» нужно побороться за Смолова»

26 декабря 2017, 19:25
26

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Вест Хэм». Орлов считает, что форварду нужно перейти в «Зенит».

«Вест Хэм» готов заплатить хорошие деньги за Смолова, но нужно ли это Федору? У него другие амбиции. Думаю, «Зенит» может побороться за него.

Сборная России летом играет на чемпионате мира. Если в «Зените» будет связка Кокорин – Смолов, они сыграют восемь матчей, это пойдет на пользу команде Черчесова. Представляю, что будет твориться в Москве, если Смолов уйдет в «Зенит», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что испанское издание Marca включило Смолова в список 100 лучших футболистов 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (26)
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dok66
1514306297
А что будет твориться в Москве ? И причем здесь Москва. Она как стояла , так и будет стоять
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insider_retro
1514306519
Манчини, скорее, просто брендовый инструмент для реализации задумок на газоне и вокруг него... А об остальном крупном и возвышенном думают и принимают решения старшие доны!.. Поэтому подобные знаковые вопросы решает не только Манчини... А Геннадий Сергеевич просто посотрясает воздух для народа..))
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APchelov
1514306638
Хорош уже делать из Зенита сборную России. Да и подарки от деда мороза пора бы уже заказывать по-интереснее. Орлову, например, не помешало бы хоть чуточку фантазии
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Leon_ARS
1514307186
А вот Смолов, должен подумать, следует ли ему идти в Зенит. Пропадёт... Примеров уйма, один из последних, игрока сборной отправят в комадну ФНЛ Зенит 2... Кстати, по итогам года, может и во второй лиге оказаться, вместе с Зенитом 2.
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"supermax"
1514310800
Орлов ты пьян иди домой
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XaXatyn
1514312617
Сколько еще в Зените планируют купить напов?
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Taps
1514317547
Зачем ? Манчини его сгноит.
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Вомбат
1514328096
Все как обычно на Бомбардире. Заголовок: Зениту нужно побороться за Смолова. Орлов: Зенит может побороться за Смолова. Где Орлов говорит, что Зениту нужен Смолов? Он оправдывает этот возможный переход исключительно интересами сборной.
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CSKA471
1514358911
Только не в Газбанк, угробят !!!!!!
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vgarakh
1514366057
Очередного игрока угробят в угоду людей у власти.
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