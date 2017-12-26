Покеттино верит, что Кейн сможет продолжить прогрессировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что нападающий команды Гарри Кейн продолжит прогрессировать.

«Думаю, Кейн может продолжать прогрессировать. Ему лишь 24 года, а пик в карьере футболиста приходится на 27 или 28 лет.

Если он каждый день будет работать с таким же настроем и рвением, что и сейчас, то сможет играть все лучше и лучше еще много лет», – цитирует Покеттино AFP.

В текущем сезоне Кейн провел 18 матчей в Премьер-лиге, забив в них 15 голов и отдав одну результативную передачу.