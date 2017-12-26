Неймар нацелился на «Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» Неймар знает, что для завоевания «Золотого мяча» ему нужно побеждать в Лиге чемпионов и на предстоящем чемпионате мира в России.

«Да, мне хотелось бы выиграть «Золотой мяч». Но я понимаю на сколько это сложная задача. Здесь все зависит не только от меня, но и от моих партнеров по команде, а также от множества других факторов.

Важны и чемпионат мира, и Лига чемпионов. Поэтому нужно показать соответствующие результаты. Сначала нужно добиться командных побед, а потом уже личных», – заявил Неймар.

Стоит отметить, что последние 10 лет «Золотой мяч» между собой разыгрывали Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые по пять раз становились обладателями этого трофея.