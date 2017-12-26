Три клуба АПЛ претендуют на голкипера «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сэм Джонстон может покинуть клуб в январе. Сейчас футболист выступает на правах аренды выступает за «Астон Виллу».

Известно, что на 24-летнего вратаря претендуют сразу три клуба, представляющих Премьер-лигу – «Вест Хэм», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Сумма трансфера оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов. К претендентам также можно отнести и «Астон Виллу», которая хотела бы сохранить вратаря, но не обладает нужными финансами.

В текущем сезоне Джонстон провел 22 матча, пропустив в них 20 голов. Девять раз он провел «сухие» игры.