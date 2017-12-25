Президент «Уфы»: «Семак едет на багаже Гончаренко? А как же не ехать, если он есть?»

Президент «Уфы» Марат Магадеев заявил, что нет ничего страшного в использовании главным тренером команды Сергеем Семаком так называемого «багажа» Виктора Гончаренко, возглавлявшего команду ранее.

«У нас же полстраны умеет играть в футбол, а другая половина – тренировать. Началось вот: «Семак едет на багаже Гончаренко». А как же не ехать, если он есть? Просто, умный этот багаж развивает – у нас как раз тот случай. Я доволен отношением Сергея Богдановича к городу, к республике. Его вся страна любит и уважает как игрока, а сейчас он открывается для общества, для футбольного сообщества, как тренер. С одной стороны, мы будем жалеть, если он быстро вырастет и его пригласит какой-то гранд, с другой, будем гордиться», – сказал Магадеев.

Напомним, Гончаренко тренировал башкирский клуб с июня по декабрь 2016 года, после чего перебрался в ЦСКА.

После 20-ти туров «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 27 очков.