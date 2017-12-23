Червиченко: «За последние полгода игра сборной России не вызывала изжоги, а временами даже нравилась»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил прогресс сборной России в последние шесть месяцев. По его мнению, если учесть уровень соперников подопечных Станислава Черчесова на групповом этапе домашнего чемпионата мира, у российской национальной команды есть хорошая возможность выйти в плей-офф мундиаля.

«За последние полгода сборная России заметно прогрессировала, Черчесов неплохо подвел команду к последним играм. Не было каких-то ярких побед, но в целом, от игры команды не было изжоги, а временами она даже и нравилась.

Судя по тому, какая досталась нам группа, по идее, мы должны увидеть в плей-офф нашу команду. А дальше все зависит от судьбы, нашей поддержке, ну и в целом, от наших футболистов. Не думаю, что сборная России станет чемпионом мира, но хотелось бы, чтобы команда подольше продержалась на домашнем мундиале», – сказал Червиченко.

Напомним, россияне на групповом этапе мирового первенства сыграют с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.