Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко: «За последние полгода игра сборной России не вызывала изжоги, а временами даже нравилась»

    Червиченко: «За последние полгода игра сборной России не вызывала изжоги, а временами даже нравилась»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил прогресс сборной России в последние шесть месяцев. По его мнению, если учесть уровень соперников подопечных Станислава Черчесова на групповом этапе домашнего чемпионата мира, у российской национальной команды есть хорошая возможность выйти в плей-офф мундиаля.

    «За последние полгода сборная России заметно прогрессировала, Черчесов неплохо подвел команду к последним играм. Не было каких-то ярких побед, но в целом, от игры команды не было изжоги, а временами она даже и нравилась.

    Судя по тому, какая досталась нам группа, по идее, мы должны увидеть в плей-офф нашу команду. А дальше все зависит от судьбы, нашей поддержке, ну и в целом, от наших футболистов. Не думаю, что сборная России станет чемпионом мира, но хотелось бы, чтобы команда подольше продержалась на домашнем мундиале», – сказал Червиченко.

    Напомним, россияне на групповом этапе мирового первенства сыграют с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2017 15:44
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    insider_retro
    1514033367
    Аккуратненько, на полштычка похвалил сборную!.. Саламыч от удовольствия замурлыкал в усы..))
    Ответить
    m40
    1514035626
    За последние полгода Червиченко уже всех за**ал своими едкими заявлениями и вызывает только рвотный рефлекс
    Ответить
    Петербург за Спартак
    1514035987
    Жирный, прогиб засчитан. )
    Ответить
    serppion
    1514039144
    Толстопуз всё оценивает через желудок и изжогу.
    Ответить
    multiscan
    1514039893
    Да за последние полгода наша сбродная и играла очень временами.
    Ответить
    acer2003
    1514041749
    Она вызывала понос ((
    Ответить
    OfaZavr
    1514043340
    удивил, даже хвалить порою умеет не только с поводом и без повода всех в вся в *овно втаптывать))
    Ответить
    Axe111
    1514044388
    Постоянный стыд от их подобия игры
    Ответить
    ologreds
    1694991680
    numo530076
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+