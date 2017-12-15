Прядкин: «Вопросы с календарем есть, и их надо решать»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал оценку предложению владельцу «Спартака» Леонида Федуна относительно проведения матчей в холодное время года в южных городах. Функционер признал, что подобная проблема давно существует.

«Что касается подхода к составлению календарю, то все очевидно. Лучше в холодное время играть в южных регионах, но клубы должны определиться с моделью. Леонид Арнольдович, конечно, разбирается в этом деле – вопросы с календарем есть, и их надо решать.

Мы пытались внедрить практику, о которой говорит владелец «Спартака», но получалось, что один клуб на определенном отрезке чемпионата мог провести четыре игры дома либо на выезде. В идее есть резон, посыл нормальный, давайте посмотрим, какие будут мнения клубов.

После 20 тура мне позвонил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг – обсудили точно такое же предложение о проведении зимних туров в южных городах. Не против того, чтобы все с коллегам проговорить, но не надо забывать о том, что в нынешнем формате чемпионата есть очередность «дома-выезд».

Если мы меняем схему, тот же «Краснодар» зимой три подряд матча проведет дома, а в весенней части, когда все решается – три подряд в гостях. Готовы к такому команды? Ведь это будет концовка чемпионата, и надо будет ехать на совсем непростые выезды», – сказал Прядкин.