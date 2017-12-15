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    Прядкин: «Вопросы с календарем есть, и их надо решать»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал оценку предложению владельцу «Спартака» Леонида Федуна относительно проведения матчей в холодное время года в южных городах. Функционер признал, что подобная проблема давно существует.

    «Что касается подхода к составлению календарю, то все очевидно. Лучше в холодное время играть в южных регионах, но клубы должны определиться с моделью. Леонид Арнольдович, конечно, разбирается в этом деле – вопросы с календарем есть, и их надо решать.

    Мы пытались внедрить практику, о которой говорит владелец «Спартака», но получалось, что один клуб на определенном отрезке чемпионата мог провести четыре игры дома либо на выезде. В идее есть резон, посыл нормальный, давайте посмотрим, какие будут мнения клубов.

    После 20 тура мне позвонил генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг – обсудили точно такое же предложение о проведении зимних туров в южных городах. Не против того, чтобы все с коллегам проговорить, но не надо забывать о том, что в нынешнем формате чемпионата есть очередность «дома-выезд».

    Если мы меняем схему, тот же «Краснодар» зимой три подряд матча проведет дома, а в весенней части, когда все решается – три подряд в гостях. Готовы к такому команды? Ведь это будет концовка чемпионата, и надо будет ехать на совсем непростые выезды», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2017 08:35
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    Комментарии (5)
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    bolela_16
    1513321155
    выхода нет, лучше месить гряз в 15 градусный мороз...
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    alexivanof197
    1513325260
    вопросы с календарем нужно решать до его составления
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    momwig_
    1513326747
    Совсем непростые выезды - это месить снежную кашу вперемешку с грязью в лужах, как мы в Туле или "играть" при минус 17, как ЦСКА в Хабаровске. И за возможность избежать этого футболисты только спасибо скажут.
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    Vratarь
    1513347535
    Когда это в марте всё решается? Или Прядкин хочет сезон уже в апреле заканчивать?
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    ologreds
    1694991731
    numo529231
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