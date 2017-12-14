Федун предложил пересмотреть формирование календаря РФПЛ из-за климатических особенностей

Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил внести изменения в формирование календаря с учетом климатических особенностей. По его словам, в РФПЛ могут заранее «посеять» те команды, которые должны проводить две-три игры до зимнего перерыва и две-три игры после него на своих полях.

– В среду состоялась пресс-конференция в РФПЛ, где поднималась и тема календаря. Понятно, что такие матчи, как в Хабаровске, где при минус 11 выступали ЦСКА и «Локомотив», наша выездная встреча с «Арсеналом» – не лучшее зрелище. На мой взгляд, есть элементарные вещи, сделав которые подобное можно исключить. И это необходимо уже в следующем сезоне.

– Что вы имеете в виду?

– Заранее «посеять» те команды, которые должны проводить две-три игры до зимнего перерыва и две-три игры после него на своих полях. У нас есть примерно восемь клубов, близких ко всепогодным – из Южного федерального округа плюс Петербург и Москва, где стадионы позволяют выходить на поле практически в любое время года. Эти клубы можно «посеять» при составлении календаря так, чтобы в 20-24 турах они принимали соперников дома, а далее проводить жеребьевку по всем остальным турам. Такое планирование приведет к тому, что не нужно будет ездить в мороз в Уфу, Казань, на Дальний Восток или, допустим, в Красноярск.

Сейчас же в декабре «Краснодар» едет в Пермь. Объясните, почему не наоборот? Поменять это достаточно легко, и не понимаю, почему лига до сих пор этого не сделала.