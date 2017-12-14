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    • Федун предложил пересмотреть формирование календаря РФПЛ из-за климатических особенностей

    Федун предложил пересмотреть формирование календаря РФПЛ из-за климатических особенностей

    Владелец «Спартака» Леонид Федун предложил внести изменения в формирование календаря с учетом климатических особенностей. По его словам, в РФПЛ могут заранее «посеять» те команды, которые должны проводить две-три игры до зимнего перерыва и две-три игры после него на своих полях.

    – В среду состоялась пресс-конференция в РФПЛ, где поднималась и тема календаря. Понятно, что такие матчи, как в Хабаровске, где при минус 11 выступали ЦСКА и «Локомотив», наша выездная встреча с «Арсеналом» – не лучшее зрелище. На мой взгляд, есть элементарные вещи, сделав которые подобное можно исключить. И это необходимо уже в следующем сезоне.

    – Что вы имеете в виду?

    – Заранее «посеять» те команды, которые должны проводить две-три игры до зимнего перерыва и две-три игры после него на своих полях. У нас есть примерно восемь клубов, близких ко всепогодным – из Южного федерального округа плюс Петербург и Москва, где стадионы позволяют выходить на поле практически в любое время года. Эти клубы можно «посеять» при составлении календаря так, чтобы в 20-24 турах они принимали соперников дома, а далее проводить жеребьевку по всем остальным турам. Такое планирование приведет к тому, что не нужно будет ездить в мороз в Уфу, Казань, на Дальний Восток или, допустим, в Красноярск.

    Сейчас же в декабре «Краснодар» едет в Пермь. Объясните, почему не наоборот? Поменять это достаточно легко, и не понимаю, почему лига до сих пор этого не сделала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 06:52
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Тазит
    1513237219
    Сейчас же в декабре «Краснодар» едет в Пермь. Объясните, почему не наоборот? Поменять это достаточно легко, и не понимаю, почему лига до сих пор этого не сделала. Я думаю, кроме тех, кто этот календарь составляет, никто не понимает.Интересно было бы их послушать. Аргументацию ихнюю. Это должно быть что-то, достойное Рен-ТВ...
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    Басмачи
    1513237688
    РФС сидят одни умники они не мозгами а 5 точкой думают вот по этому болельщики и игроки страдают им же по барабану они теплый кабинетах ни куда не выйдет ....
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    OfaZavr
    1513238768
    Здравое предложение, им самим это давно понять нужно ну может хоть он до них достучится.
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    silver29
    1513239318
    А когда проходимцы от спорта поймут, что Крым это Россия и будут проводить матчи круглогодично в приемлемых условиях, или гнать их с насиженных мест вместе с их политкорректностью, о своих детишках за бугром печалятся.
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    Vratarь
    1513243060
    Это ж надо! Наконец-то толстопузые поняли, что думать можно головой. По пословице, обещанного три года ждут; но в РФПЛ, получается, десять! Что ж, глядишь, ещё лет через десять догадаются, что летом играть умнее, чем зимой.
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    Petrak86
    1513249217
    всегда удивлялся, почему до сих пор не так...
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    Бугимен
    1513266525
    Все правильно,летом играем в Сибире, зимой на юге.
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    cska-62
    1513277129
    Вместе с чемпионством у Федуна здравые мысли появились... Даёшь "Спартаку" Кубок России! Может тогда Федун "Платоном" или "Аристотелем" современности станет? :-)))
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    frizom
    1513329314
    Совершенно адекватные идеи от Федуна. Может все сдвинится с мертвой точки?!
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    ologreds
    1694991737
    numo529118
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