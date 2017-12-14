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    • Ловчев остался доволен соперниками сборной России по матчам перед ЧМ-2018

    Ловчев остался доволен соперниками сборной России по матчам перед ЧМ-2018

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев остался доволен соперниками сборной России по контрольным матчам летом и осенью. Он отметил грамотный подход к выбору сборных команд.

    «Выбор соперников для контрольных матчей – очень непростое дело. Хотя у нас было преимущество – с хозяевами будущего чемпионата многие готовы сыграть на его поле. Но проблемы возникали – до последнего не было ясно, выйдет ли Аргентина, поэтому матч с аргентинцами был под вопросом. В одно из окон не смогли найти соперника и пришлось играть с «Динамо». И этот матч оказался очень полезным – после него в сборной появились Рауш и Заболотный.

    Устроили ли соперники? В этом плане какие-то претензии предъявить РФС трудно. Соперников нам подбирали по нарастаующей. Это было важно, потому что Черчесову сборная досталась в разрушенном состоянии не только кадрово, но и психологически. Начинали с Катара, а завершили Аргентиной и Испанией», – считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2017 06:30
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    Комментарии (2)
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    mamba9090909
    1513243167
    Доволен потому, что все матчи были товарищескими. Если бы был отбор, то неизвестно, играли бы мы в групповой стадии ЧМ.
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    ologreds
    1694991737
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