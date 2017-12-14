Ловчев остался доволен соперниками сборной России по матчам перед ЧМ-2018

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев остался доволен соперниками сборной России по контрольным матчам летом и осенью. Он отметил грамотный подход к выбору сборных команд.

«Выбор соперников для контрольных матчей – очень непростое дело. Хотя у нас было преимущество – с хозяевами будущего чемпионата многие готовы сыграть на его поле. Но проблемы возникали – до последнего не было ясно, выйдет ли Аргентина, поэтому матч с аргентинцами был под вопросом. В одно из окон не смогли найти соперника и пришлось играть с «Динамо». И этот матч оказался очень полезным – после него в сборной появились Рауш и Заболотный.

Устроили ли соперники? В этом плане какие-то претензии предъявить РФС трудно. Соперников нам подбирали по нарастаующей. Это было важно, потому что Черчесову сборная досталась в разрушенном состоянии не только кадрово, но и психологически. Начинали с Катара, а завершили Аргентиной и Испанией», – считает Ловчев.