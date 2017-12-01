Мутко: «Сборная не выходит из группы, но сидит на допинге? Это выглядит смешным»

Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию, что сборная России во время последних крупных международных соревнований употребляла запрещенные препараты. Политика это смешит.

«Все это смешным выглядит, если мы на программу сажаем человека с 62-м местом. Или из группы в футболе не выходим. Если мы были не на программе — какое бы место заняли? Три игры, два поражения», – сказал Мутко.

Ранее информатор ВАДА Григорий Родченков изъявил готовность поделиться сведениями о допинге в нашем футболе.