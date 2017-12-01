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    • Мутко: «Сборная не выходит из группы, но сидит на допинге? Это выглядит смешным»

    Мутко: «Сборная не выходит из группы, но сидит на допинге? Это выглядит смешным»

    Президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал информацию, что сборная России во время последних крупных международных соревнований употребляла запрещенные препараты. Политика это смешит.

    «Все это смешным выглядит, если мы на программу сажаем человека с 62-м местом. Или из группы в футболе не выходим. Если мы были не на программе — какое бы место заняли? Три игры, два поражения», – сказал Мутко.

    Ранее информатор ВАДА Григорий Родченков изъявил готовность поделиться сведениями о допинге в нашем футболе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 13:26
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zatonn
    1512124796
    Это не смешно, господин Мутко!
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    okolofutbola
    1512125709
    «Дио прэзыдэнт Блаттэр, колигз оф зэ эгзэкутив комитИ. Лец ми спик фром май харт ин инглиш. (Аплодисменты). Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа. Раша репрезенц итс нью харайнзытц фо фИфа. Раша минз э биг промоушен оф ауа эгейн. ВОТ ОН ВАШ IQ ГОСПОДИН МУтКО!!!
    Ответить
    Бубновский
    1512126167
    ....это он так пошутить хотел???...гриша родченков не его ли человек???
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    abhvfdtcn
    1512127580
    мудко - ты говно! ответишь за все
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512128377
    Тот самый случай когда НЕТ СЛОВ!
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    OPG-Diversant
    1512129818
    Вряд ли вся команда употребляла. Но некоторые футболисты могли себе чего-нибудь вколоть, чтобы блеснуть и получить более выгодный контракт.
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    Sterh
    1512130990
    Прикинь - что бы было без допинга? До поля бы не дошли..
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    3a zenit
    1512131200
    мудко ган дон
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    alp
    1512139277
    допинг прибавляет сил и выносливости но никак не умения и талантов... впрочем, надеюсь, наши в самом деле без этого гавна обходятся.
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    ologreds
    1694991827
    numo527749
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