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    Маттеус назвал идеальную группу для сборной России

    Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус назвал группу для сборной России, из которой она сможет выйти. По мнению немца, в нее должны войти Перу, Исландия и Саудовская Аравия.

    «Всегда хорошо, когда в самом начале соперники не очень сильные, но и не очень слабые, чтобы начать турнир с хорошей концентрацией. Не хотел бы, чтобы сборной Германии попалась команда из Латинской Америки. С Хорватией тоже будет очень тяжело. Перу… Хорошо. Германия, Англия, Коста-Рика и Япония!

    Россия должна выйти в следующий раунд, поэтому составлю группу попроще. Для чемпионата хорошо, если страна-хозяйка продержится как можно дольше. Это скажется на атмосфере внутри страны и на атмосфере самого турнира. Когда принимающая сборная вылетает после трех матчей, это моментально рушит все ощущение праздника. Пусть Россия будет в группе с Перу, Исландией и Саудовской Аравией.

    Я хотел бы увидеть Россию и Германию в финале. Как по мне, Россия – Германия – это идеальный финал! Что касается сборной России и изменилась ли она, во-первых, чемпионат мира проходит в России, и будет стыдно, если сборная вылетит в первом же раунде. Никто не простит этого: ни фанаты, ни семьи, которые живут здесь, в России. Одно дело, когда чемпионат мира проходит в Бразилии, другое – дома. Тут каждый день говорят о чемпионате, все на нем сконцентрированы, потому что это большое событие для страны. Игроки могут показать высокие результаты и написать историю современного российского футбола как тогда, когда ваша сборная выходила в полуфиналы и финал чемпионата Европы.

    Во-вторых, конечно, в России футбол – это не главный вид спорта, он уступает хоккею. Но он по-прежнему остается значимым для вашей страны, судя по инфраструктуре, стадионам. Возможно, теперь должно быть чуть-чуть больше мотивации по сравнению с предыдущими турнирами», – считает Маттеус.

    Напомним, что жеребьевка финальной стадии ЧМ-2018 состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.12.2017 12:20
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ROSTOV SUPER
    1512125671
    Лотар сначала опустил Россию , а потом сгладил несбыточным финалом !
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    Бубновский
    1512125844
    ....его бы устами да медку бы хлебнуть!!!!!
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    Chernyi Lis
    1512130960
    да..хорошая группа!
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    каа
    1512132763
    Из группы выходят две команды... и поэтому вместо Перу может быть и другая ...а вот Исландия не желательна...Россия не умеет играть с "закрытыми" командами...
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    zubr252
    1512133198
    я не против
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    Parker8
    1512133398
    Так и будет, сборная России уже 3 турнира подряд попадает в самые простые группы, на этом чм ничего не изменится
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    hevbn 28
    1512133450
    Самое интересное, что с той игрой которую сборная показывает года два она бы и в этой группе была бы не выше третьего места . Для того чтобы выходить из любой группы нужно качественное усиление игры предпосылок к этому видно мало, остается только надеяться и верить на пресловутый "авось".
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    prostoGorbunov
    1512133748
    Матеус тот еще балабол, очень отчетливо помню евро2008, за месяц до чемпионата, он говорил, что русских игроков он не знает и Испания, Швеция и Греция без труда справятся с Россией. Предрекал 0 очков. А грекам предрекал полуфинал. Соответственно на следующих крупных турнирах он также ни разу не угадал ни с одной сборной. Он неплохо в футбол играл, был одним из лучших в свое время, но вот разбираться в нем так и не научился...не судите строго, подбешивает просто этот Лотар.
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    Catastrofa
    1522844506
    Сейчас трудно найти кого то слабее нас !
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    ologreds
    1694991827
    numo527743
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