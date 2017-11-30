Источник: «Барселона» проявляет интерес к Кейну и Габриэлю Жезусу

«Барселона» намерена в ближайшие трансферные окна усилить линию нападения. Как сообщается, в список возможных новичков команды входят Гарри Кейн из «Тоттенхэма» и форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус. Рыночная стоимость первого оценивается в 80 миллионов евро, бразильца манкунианцев – 45 миллионов. При этом отмечается, что оба игрока входят в долгосрочные планы своих нынешних клубов.

В текущем сезоне Кейн в чемпионате Англии провел 13 матчей, в которых забил 10 голов, Жезус в 13 матчах отличился восемь раз.