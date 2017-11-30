Руни: «Это только первый шаг для «Эвертона»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни считает, что победный матч против «Вест Хэма» станет новой точкой отправления для команды.

«Получилась очень хорошая игра. Сейчас наш клуб переживает не самый простой момент. Это был важный матч с новым тренером. Нам нужно было показать себя, и мы сделали это, особенно в первом тайме.

Нам нужно было побеждать, нужно было выйти и показать, что у нас в команде собраны хорошие игроки. Это только первый шаг, теперь мы продолжим движение вперед.

Мой гол с дальней дистанции? Я увидел, что голкипер вышел из ворот, принял решение бить. Это был идеальный момент.

Для нас начинается новая глава в истории «Эвертона». Эллардайс – хороший тренер. Он привнесет в команду новые идеи», – сказал Руни.

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Вест Хэм» завершился со счетом 4:0.