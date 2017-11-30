АПЛ. «Манчестер Сити» вырвал победу у «Саутгемптона», хет-трик Руни позволил «Эвертону» разгромить «Вест Хэм»

Подошли к концу три матча 14-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» на своем поле вырвал победу у «Саутгемптона» (2:1). Победный гол на шестой добавленной минуте забил Рахим Стерлинг.

«Ливерпуль» на выезде уверенно выиграл у «Сток Сити» – 3:0, а «Эвертон» разгромил «Вест Хэм» благодаря хет-трику Уэйна Руни.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Манчестер Сити – Саутгемптон – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Де Брюйне, 47; 1:1 – Ромеу, 75; 2:1 – Стерлинг, 90+6.

Сток Сити – Ливерпуль – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мане, 17; 0:2 – Салах, 77; 0:3 – Салах, 83.

Эвертон – Вест Хэм – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Руни, 18; 2:0 – Руни, 28; 3:0 – Руни, 66; Уильямс, 78.

Незабитый пенальти: Руни, 18 – Лансини, 59.

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