Бубнов считает, что «Зениту» необходима пауза в чемпионате

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что судья матч «Спартак» – «Зенит» Виталий Мешков не испортил игры. По его словам, арбитр не допускал грубых ошибок в этой встрече.

«Вообще судья здорово справился с матчем. Грубых ошибок он не допустил. Фернандо наиграл на красную карточку, на провокационные симуляции арбитр не купился, верно отменил гол «Спартака» – в общем, точно не испортил матч.

Манчини говорит, что «Зенит» проиграл незаслуженно. Не думаю, что это так. Он имел в виду нереализованные моменты, но вряд ли это аргумент, чтобы говорить о незаслуженном поражении. «Зенит» совершил больше ТТД, но не настолько больше, чтобы говорить о серьезном игровом преимуществе гостей.

Так получается, что «Зенит» приобрел игроков на десятки миллионов, но нуждается в укреплении. Что поделаешь, если нет игрока, который может отдать обостряющий последний пас. Хотя есть Нобоа, но Манчини не дает ему играть. Кажется, он как раз мог бы добавить остроты. Также нужен забивной нападающий. Количественно форвардов много – Кокорин, Дриусси, Дзюба, Полоз, но забивает только Кокорин. Одного человека недостаточно.

Появляются вопросы по аргентинцам, которые не демонстрируют ожидаемого уровня игры. Они не говорят на английском, держатся своей компанией в раздевалке, а теперь еще и сдали в игре. Конечно, от этого страдают командные интересы. Вообще «Зениту» нужна пауза в чемпионате, но прежде важно выиграть два оставшихся матча и сохранить второе место, не отпустить «Локомотив» еще дальше. У «Спартака» задача сложнее – им предстоит решающий матч на «Энфилде» в Лиге чемпионов, а также дерби с ЦСКА. Терять очки нельзя, иначе сложнейшая победа над «Зенитом» обесценится», – считает Бубнов.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.