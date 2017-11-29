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Бубнов считает, что «Зениту» необходима пауза в чемпионате

29 ноября 2017, 08:10
13

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что судья матч «Спартак»«Зенит» Виталий Мешков не испортил игры. По его словам, арбитр не допускал грубых ошибок в этой встрече.

«Вообще судья здорово справился с матчем. Грубых ошибок он не допустил. Фернандо наиграл на красную карточку, на провокационные симуляции арбитр не купился, верно отменил гол «Спартака» – в общем, точно не испортил матч.

Манчини говорит, что «Зенит» проиграл незаслуженно. Не думаю, что это так. Он имел в виду нереализованные моменты, но вряд ли это аргумент, чтобы говорить о незаслуженном поражении. «Зенит» совершил больше ТТД, но не настолько больше, чтобы говорить о серьезном игровом преимуществе гостей.

Так получается, что «Зенит» приобрел игроков на десятки миллионов, но нуждается в укреплении. Что поделаешь, если нет игрока, который может отдать обостряющий последний пас. Хотя есть Нобоа, но Манчини не дает ему играть. Кажется, он как раз мог бы добавить остроты. Также нужен забивной нападающий. Количественно форвардов много – Кокорин, Дриусси, Дзюба, Полоз, но забивает только Кокорин. Одного человека недостаточно.

Появляются вопросы по аргентинцам, которые не демонстрируют ожидаемого уровня игры. Они не говорят на английском, держатся своей компанией в раздевалке, а теперь еще и сдали в игре. Конечно, от этого страдают командные интересы. Вообще «Зениту» нужна пауза в чемпионате, но прежде важно выиграть два оставшихся матча и сохранить второе место, не отпустить «Локомотив» еще дальше. У «Спартака» задача сложнее – им предстоит решающий матч на «Энфилде» в Лиге чемпионов, а также дерби с ЦСКА. Терять очки нельзя, иначе сложнейшая победа над «Зенитом» обесценится», – считает Бубнов.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Бубнов Александр
Комментарии (13)
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VVM1964
1511933312
ВСЕ ПО ДЕЛУ .
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КЭТиК
1511934845
Похоже Зенит уже месяц ждет эту паузу.
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DOCTOR PENALTY
1511935176
Зениту пауза крайне необходима. Локомотиву крайне нежелательна.
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Garrincha58
1511941452
Зенит в жопе уже давно с тех пор как пришел Манчини со своим видением футбола накупив никому не нужных аргентинов(хороших игроков никогда бы не продали да и сами бы они не перешли к нам),а Фурсенко обещалкин думает накупив игроков можно выиграть все что угодно а вспомните как в 2007 году Зенит стал чемпионом даже не показывая чемпионской игры но сейчас это не прокатит времена не те а он все этим кичится и гордится
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mamba9090909
1511941877
Пауза будет на пользу, это и без "великого" эксперта ясно. Главное хорошо провести два оставшихся матча.
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Приус
1511949336
Зря питерцы продали Жулиано, он креативней аргентинского шапито.
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Svoysvoemubrat
1511951018
Притомились бедолаги, состав маловат.
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Одинокий волк Маквейд
1511951877
Мужики с тестостероном им нужны, а не клоуны.
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Павелий
1511954311
Пауза на 1-2 года в ФНЛ - самое то, что нужно Зениту!
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maygli
1511955855
Александр Викторович, вы что-то заговариваться стали. Победа над Зенитом, как была, так победой и останется и ценность её не уменьшится ни при каких обстоятельствах.
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