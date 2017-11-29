Мешков: «За работу на матче «Спартак» – «Зенит» не стыдно. Мнение Глушакова мне неинтересно»

Российский арбитр Виталий Мешков признался, что доволен своей работой в матче 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (3:1). Мешков также прокомментировал слова полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, заявившего, что судейство в данной встрече выводило его из себя.

– Глушаков после матча жестко высказался в ваш адрес, сказав, что судейство выводило его из себя. Как прокомментируете?

– Мне абсолютно неинтересно, почему Дениса выводило мое судейство. У человека свое мнение, он играет на высоком уровне, встречается с разными арбитрами. Вполне нормально, что кто-то ему более симпатичен, кто-то – менее.

– Роберто Манчини посетовал на то, что вы не удалили Глушакова.

– Я, честно говоря, даже не знаю, о чем идет речь. У меня нет предвзятого отношения к игрокам. Если бы я заметил грубый фол со стороны футболиста, и он тянул бы на красную карточку, то я бы, не колеблясь, принял решение об удалении.

– А удаление Фернандо?

– Была вторая желтая карточка, человек в безрассудной манере вступил в единоборство. И по большому счету его не интересовал сам мяч. Если бы он повел себя еще более неаккуратно, то, возможно, я бы показал ему прямую красную.

– Принимая решение об удалении, вы абстрагируетесь от того, что можете «убить интригу»?

– Конечно, абстрагируюсь. Это не мое дело – создавать интригу или убивать ее. Моя задача – действовать по правилам игры в футбол. Основная моя цель на поле заключается в таком проведении матча, чтобы у команд не было претензий. Еще раз могу повторить, что за работу на матче «Спартак» – «Зенит» мне не стыдно. Я бы не изменил ни одного решения, которое принял.