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  • Мешков: «За работу на матче «Спартак» – «Зенит» не стыдно. Мнение Глушакова мне неинтересно»

Мешков: «За работу на матче «Спартак» – «Зенит» не стыдно. Мнение Глушакова мне неинтересно»

29 ноября 2017, 00:16
40

Российский арбитр Виталий Мешков признался, что доволен своей работой в матче 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (3:1). Мешков также прокомментировал слова полузащитника красно-белых Дениса Глушакова, заявившего, что судейство в данной встрече выводило его из себя.

– Глушаков после матча жестко высказался в ваш адрес, сказав, что судейство выводило его из себя. Как прокомментируете?

– Мне абсолютно неинтересно, почему Дениса выводило мое судейство. У человека свое мнение, он играет на высоком уровне, встречается с разными арбитрами. Вполне нормально, что кто-то ему более симпатичен, кто-то – менее.

– Роберто Манчини посетовал на то, что вы не удалили Глушакова.

– Я, честно говоря, даже не знаю, о чем идет речь. У меня нет предвзятого отношения к игрокам. Если бы я заметил грубый фол со стороны футболиста, и он тянул бы на красную карточку, то я бы, не колеблясь, принял решение об удалении.

– А удаление Фернандо?

– Была вторая желтая карточка, человек в безрассудной манере вступил в единоборство. И по большому счету его не интересовал сам мяч. Если бы он повел себя еще более неаккуратно, то, возможно, я бы показал ему прямую красную.

– Принимая решение об удалении, вы абстрагируетесь от того, что можете «убить интригу»?

– Конечно, абстрагируюсь. Это не мое дело – создавать интригу или убивать ее. Моя задача – действовать по правилам игры в футбол. Основная моя цель на поле заключается в таком проведении матча, чтобы у команд не было претензий. Еще раз могу повторить, что за работу на матче «Спартак» – «Зенит» мне не стыдно. Я бы не изменил ни одного решения, которое принял.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Мешков Виталий
Комментарии (40)
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maygli
1511906668
Игра была тяжёлая, в первую очередь для судей. Накал борьбы и эмоции вспыхнули уже вначале первого тайма. Косяки бывают у всех судей, но в этой игре не было ни одного серьёзного. по такой сложной игре отсудил вполне нормально. Просматривал все спорные эпизоды, поначалу особенно было обидно за Фернандо, но после просмотра повторов трудно предъявить что либо серьёзное. Единственное чт может быть это ещё пару желтых не показал Зенитовцам. :-)))
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Leon_ARS
1511911119
Мешок ты, дырявый мешок, посадил на свиток Спартак, а Зениту простил, даже сломанное ребро.
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Burtaze
1511923470
нормальное судейство...видали и по хуже....все живы ....никого не убили и слава Богу.....а Глушаков капризничает...но он у нас теперь звезда ему простительно....
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батог
1511929879
Что нужно было сломать игрокам Спартака, что бы Мешков свистнул против Зенита? И сколько бы дерьма было бы вылито на судью и Спартак, если бы с поля увезли Кришито, например?
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Dmitriy 71
1511930663
мешок хитрая гнида. Научился грамотно работать по заказу. Все спорные моменты свистел в одну сторону. В ситуации с Фернандо показывает карточку (хотя нарушение было на грани желтой), а в моменте с Ригони (со всей дури прыгает на спину Комбарову , да еще бьет по шее локтем) ничего не показал, даже **** нарушение не увидел. Тебя бы, урода, любительский матч лет 15-20 назад поставили судить, тебе бы быстро е---о начистили.
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mahan
1511934702
А чего тут стыдного, деньги в кармане, ты уж давно прикормлен у зенита. Все по-честному отсвистел в одну сторону, так что у зенита к тебе вопросов нет.
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mdu86
1511937228
Смотрел матч как нейтральный болельщик: на мой взгляд предвзятого судейства не было! Не идеальное, не на 5 с +, но в целом хорошее судейство Мешкова, что для РФПЛ просто отлично. Фернандо обе карточки получил заслуженно.
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Inks
1511939147
Сектанты опять судейством недовольны... Учитесь играть в футбол и побеждайте "мариборы", а не плачьте каждый раз
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vgarakh
1511939962
Нормальное судейство, хотя Паредеса надо было удалить за позорный поступок.
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Лошак
1511943445
Пищевики вообще много разговаривают. Видимо у них переизбыток образования.
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