Михайлович: «Я стал футболистом ради штрафных ударов, сама игра мне не очень нравилась»

Бывший футболист, а ныне главный тренер итальянского «Торино» Синиша Михайлович рассказал, что его больше всего привлекало в игре. Серб любил бить штрафные удары.

«Когда мне отец принес футбольный мяч, я в первую очередь стал бить штрафные. Дома был забор, по которому я мог целыми днями бить. Соседи жаловались на меня, поскольку не могли заснуть.

Я играл в футбол ради штрафных ударов, сама игра мне не очень нравилась. Сейчас я не бью штрафные, поэтому частичка меня мертва», – сказал серб.

На клубном уровне больше всего матчей Михайлович провел за итальянский «Лацио» (1998-2004 годы, 167 игр в Серии А, 26 голов).