Венгер заявил, что Озил и Санчес не покинут «Арсенал» в январе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер верит в то, что клубу удастся сохранить полузащитника Месута Озила и нападающего Алексиса Санчеса по крайней мере до конца сезона.

Контракты обоих игроков истекают летом 2018 года.

«Будут ли Озил и Санчес в команде 1 февраля? Да, конечно. Я исключаю их уход, и не думаю об этом каждый день. Пока они здесь, они должны полностью отдавать себя клубу.

В моей голове они будут в «Арсенале» до конца сезона. Это решение было принято в его начале, и если не произойдет ничего невероятного, то все останется как есть.

Для меня они остаются до завершения чемпионата. Продолжат ли они выступать за «Арсенал» после? На сегодняшний день невозможно ответить на этот вопрос, но у них есть контракты до конца сезона. Будем ли мы продлевать соглашения? Не я один решаю это», – сказал Венгер.