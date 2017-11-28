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В «Ахмате» опровергли интерес к экс-форварду ЦСКА Жо

28 ноября 2017, 13:55
5

Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не рассматривает вариант с приобретением нападающего «Коринтианса» Жо.

Сегодня российские СМИ сообщили, что грозненцы ведут переговоры с бывшим форвардом ЦСКА и могут заключить с ним контракт в зимнее трансферное окно.

«Мы не заинтересованы в подписании контракта с Жо», – сказал Айдамиров.

Напомним, Жо защищал цвета армейского клуба с 2006 по 2008 год. За «Коринтианс» 30-летний игрок выступает с начала 2017 года. В текущем розыгрыше бразильской Серии А он провел 33 матча, забив 18 мячей и сделав две голевые передачи. Действующий контракт футболиста рассчитан до 31 января 2019 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ахмат ЦСКА Коринтианс Жо
Комментарии (5)
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Italian_93
1511867835
Зря
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OOOVVV.
1511877380
Жо оказался не по карману Ахмату. Жаль, хороший форвард.
Ответить
x-x-x-x-x
1511884052
врет
Ответить
Movldi95
1511981319
Да они лапшу как всегда вешают, вот увидите зимой он будет у нас
Ответить
yarik1_78
1512408241
Сами придумали,сами опровергли!Не?
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