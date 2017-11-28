В «Ахмате» опровергли интерес к экс-форварду ЦСКА Жо

Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб не рассматривает вариант с приобретением нападающего «Коринтианса» Жо.

Сегодня российские СМИ сообщили, что грозненцы ведут переговоры с бывшим форвардом ЦСКА и могут заключить с ним контракт в зимнее трансферное окно.

«Мы не заинтересованы в подписании контракта с Жо», – сказал Айдамиров.

Напомним, Жо защищал цвета армейского клуба с 2006 по 2008 год. За «Коринтианс» 30-летний игрок выступает с начала 2017 года. В текущем розыгрыше бразильской Серии А он провел 33 матча, забив 18 мячей и сделав две голевые передачи. Действующий контракт футболиста рассчитан до 31 января 2019 года.