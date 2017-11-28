Глушаков: «В первом круге «Спартак» занимался благотворительностью»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил психологические проблемы команды в концовках важных матчей. По его словам, по этой причине в первом круге красно-белые недобрали значительное количество очков.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Ключевым эпизодом матча, наверное, можно назвать второй мяч вашей команды, забитый после красивой комбинации?

— Ключевой момент — это наша победа. Конечно, мы показали качественный футбол, а в эпизоде с голом были хорошие передачи в касание. Думаю, до второго гола «Спартак» вообще здорово контролировал мяч, инициатива была у нас. А вот затем почему-то «сели» назад — не знаю, с чем это связано. В каждом матче у нас такая беда — отходим глубоко к своим воротам после двух забитых мячей. Наверное, это все психология. Будем исправлять эту ситуацию.

— «Локомотив» сегодня досрочно стал «зимним чемпионом», но вы согласны, что после победы над «Зенитом» «Спартак» окончательно вернулся в чемпионскую гонку?

— «Локомотив» — чемпион?! А-а, зимний чемпион... Не знаю, время покажет. Мы играем от матча к матчу, концовка первой части сезона у «Спартака» очень тяжелая, поэтому за другими как-то не следим. Могу сказать, что в первом круге занимались благотворительностью – разбазарили слишком много очков (улыбается). Если все эти упущенные очки посчитать и прибавить к имеющимся у нас, уже где были бы...