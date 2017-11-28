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  • Глушаков: «В первом круге «Спартак» занимался благотворительностью»

Глушаков: «В первом круге «Спартак» занимался благотворительностью»

28 ноября 2017, 08:41
22

Капитан «Спартака» Денис Глушаков отметил психологические проблемы команды в концовках важных матчей. По его словам, по этой причине в первом круге красно-белые недобрали значительное количество очков.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Ключевым эпизодом матча, наверное, можно назвать второй мяч вашей команды, забитый после красивой комбинации?

— Ключевой момент — это наша победа. Конечно, мы показали качественный футбол, а в эпизоде с голом были хорошие передачи в касание. Думаю, до второго гола «Спартак» вообще здорово контролировал мяч, инициатива была у нас. А вот затем почему-то «сели» назад — не знаю, с чем это связано. В каждом матче у нас такая беда — отходим глубоко к своим воротам после двух забитых мячей. Наверное, это все психология. Будем исправлять эту ситуацию.

— «Локомотив» сегодня досрочно стал «зимним чемпионом», но вы согласны, что после победы над «Зенитом» «Спартак» окончательно вернулся в чемпионскую гонку?

— «Локомотив» — чемпион?! А-а, зимний чемпион... Не знаю, время покажет. Мы играем от матча к матчу, концовка первой части сезона у «Спартака» очень тяжелая, поэтому за другими как-то не следим. Могу сказать, что в первом круге занимались благотворительностью – разбазарили слишком много очков (улыбается). Если все эти упущенные очки посчитать и прибавить к имеющимся у нас, уже где были бы...

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Глушаков Денис
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alexivanof197
1511848175
благотворительностью -верно сказал
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Татарин за ЦСКА
1511848655
Ну из-за одной победы сразу возвысил себя,петушок. Изначально ненавидел этого футболиста.Высокомерный какой-то!!! Да простят меня фанаты Спартака.
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Татарин за ЦСКА
1511848681
Но игра вчера у Спартака была просто космос,все бы так играли в чемпионате России
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Опорник84
1511849476
Вот эта благотворительность лишь-бы не аукнулась по весне, когда не хватит очка до первого места!
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SPACE TRUCKIN
1511850058
сейчас нужно долги,т.е.очки собирать разбазаренные - локо,цска и рангом пониже -с тех,кому посчастливилось в ничейку со Спартаком сыграть в первом круге...
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XaXatyn
1511850502
От Глушакова часто слышно громкие слова , но не всегда они в дело !
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С-Пб on-line
1511857555
В матче ты был хуже всех из мясных, благотворитель
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saf05
1511857872
Зазвездился глухолох,а сам ноль на палочке
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APchelov
1511864876
Столько шума по поводу победы бывает только тогда, когда слабые побеждают сильных
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Evgeniy32
1511879395
Ну если так рассуждать, то тогда Дениска подумай, как другие команды теряли очки и прибавь их к имеющим))) Где бы они были? Сказочный идиот.
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