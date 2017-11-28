«Эвертон» провел переговоры с тренером «Шахтера» Фонсекой

Руководство «Эвертона» находится в поиске нового главного тренера команды. Одним из кандидатов на вакантный пост является Паулу Фонсека, который возглавляет сейчас донецкий «Шахтер».
Руководство мерсисайдцев провело переговоры с португальским специалистом. О результатах встречи пока не сообщается. Известно лишь, что приоритетным кандидатом для руководителей английского клуба является Сэм Эллардайс.
Стоит отметить, что пост главного тренера «Эвертона» стал вакантен после увольнения Рональда Кумана.
Источник: Twitter