«Эвертон» провел переговоры с тренером «Шахтера» Фонсекой

Руководство «Эвертона» находится в поиске нового главного тренера команды. Одним из кандидатов на вакантный пост является Паулу Фонсека, который возглавляет сейчас донецкий «Шахтер».

Руководство мерсисайдцев провело переговоры с португальским специалистом. О результатах встречи пока не сообщается. Известно лишь, что приоритетным кандидатом для руководителей английского клуба является Сэм Эллардайс.

Стоит отметить, что пост главного тренера «Эвертона» стал вакантен после увольнения Рональда Кумана.