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  • Глушаков: «У «Зенита» есть такие футболисты, которых в каждом матче надо удалять»

Глушаков: «У «Зенита» есть такие футболисты, которых в каждом матче надо удалять»

28 ноября 2017, 06:44
13

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал судейство Виталия Мешкова в матче против «Зенита». По его словам, некоторые решения не были логичными.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Наставник «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции после матча заявил, что Глушакову надо было давать прямую красную карточку. Слышали это высказывание тренера?

— Нет, не слышал. Но там есть такие футболисты, которых в каждом матче надо удалять. И пусть что хотят, то и говорят (улыбается).

— В матче вообще было очень много стыков, но арбитр Виталий Мешков не всегда логично трактовал эти эпизоды — чаще не в пользу «Спартака». Вас это выводило из себя?

— Выводило (улыбается). По-другому не могу сказать.

— А что скажете о симуляциях игроков, которых толкают в грудь, а они хватаются на лицо?

— Ну вот сейчас будут выходить те, кто свистел, им эти вопросы и задайте (улыбается). А я про судейство ничего не хочу говорить.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Глушаков Денис Мешков Виталий
Комментарии (13)
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niko5
1511841255
Аргентинцев с детства к этому приучают!Хоть Марадону возьми,хоть всех клоунов из Зенита!!
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sergey_86-76
1511846809
Вернблума в ЦСКА точно пора на карточки посадить, дохрена выеживается. а еще пару раз в хлебало завернуть.
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семёнычев
1511849263
В Смольном до революции таких,как пародист, было много... Они тоже сознание теряли не от удара в челюсть, а например, от хамства гусар,. Пародист закрыл личико руками не от удара,а от возмутительной выходки бородатого абрека,
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dolf666
1511851886
Зениту пора обновлять эмблему, добавить тренерские слёзы, стекающие с надписи "зенит", в знак вечного нытья о судьях!!!
Ответить
baden69
1511858584
А журналюга-то проплаченный. Где же вопросы о том, что последние минут 10-15 половина игроков Спартака просто лежала на поле и тянула время?
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alp
1511859974
по-спартаковски заговор везде видят )) смешные
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Дядя Серёжа
1511863495
Как девчёнки хватались за лицо и падали. Дешёвые аргентинцы.
Ответить
Полная Канистра
1511863915
арги самые мерзкие высокомерные подонки противно на них смотреть особенно на пардеса с накрашенной мордой из салона красоты
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