Глушаков: «У «Зенита» есть такие футболисты, которых в каждом матче надо удалять»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал судейство Виталия Мешкова в матче против «Зенита». По его словам, некоторые решения не были логичными.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Наставник «Зенита» Роберто Манчини на пресс-конференции после матча заявил, что Глушакову надо было давать прямую красную карточку. Слышали это высказывание тренера?

— Нет, не слышал. Но там есть такие футболисты, которых в каждом матче надо удалять. И пусть что хотят, то и говорят (улыбается).

— В матче вообще было очень много стыков, но арбитр Виталий Мешков не всегда логично трактовал эти эпизоды — чаще не в пользу «Спартака». Вас это выводило из себя?

— Выводило (улыбается). По-другому не могу сказать.

— А что скажете о симуляциях игроков, которых толкают в грудь, а они хватаются на лицо?

— Ну вот сейчас будут выходить те, кто свистел, им эти вопросы и задайте (улыбается). А я про судейство ничего не хочу говорить.