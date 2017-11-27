Баринов, Чалов и Обляков – в числе претендентов на премию «Первая пятерка»

Детская футбольная лига объявила номинантов на ежегодную премию «Первая пятерка», вручаемую лучшему молодому игроку, выступающему в РФПЛ.

В число кандидатов на награду вошли Дмитрий Баринов («Локомотив»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Александр Зуев («Крылья Советов»/«Ростов»), Иван Обляков («Уфа») и Федор Чалов (ЦСКА).

Победитель будет определен с помощью голосования среди руководителей отечественного футбола, клубов, тренеров, экспертов и журналистов.

«Нынешний год порадовал бы и в прежнем формате. Никогда не было в нашем предварительном шорт-листе столько игроков 19 лет. Причем восемь из них могут посоревноваться за почетное звание и на будущий год. Я думаю, тут сказались и дискуссии о возможном лимите легионеров, что заставило руководителей и тренеров клубов обратить внимание на молодежь, и удачная работа школ, особенно московских.

Невозможно было кого-то сократить не обидев. Все заслужили. Причем достаточно стабильной игрой, поступательным движением в карьере. Баринов, Гулиев, Жемалетдинов на виду с 2013 года, когда вместе стали победителями юношеского чемпионата Европы», – сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.

Напомним, по итогам прошлого года обладателем премии стал полузащитник ЦСКА Александр Головин.