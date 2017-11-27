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  • Баринов, Чалов и Обляков – в числе претендентов на премию «Первая пятерка»

Баринов, Чалов и Обляков – в числе претендентов на премию «Первая пятерка»

27 ноября 2017, 12:24
6

Детская футбольная лига объявила номинантов на ежегодную премию «Первая пятерка», вручаемую лучшему молодому игроку, выступающему в РФПЛ.

В число кандидатов на награду вошли Дмитрий Баринов («Локомотив»), Аяз Гулиев («Анжи»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Александр Зуев («Крылья Советов»/«Ростов»), Иван Обляков («Уфа») и Федор Чалов (ЦСКА).

Победитель будет определен с помощью голосования среди руководителей отечественного футбола, клубов, тренеров, экспертов и журналистов.

«Нынешний год порадовал бы и в прежнем формате. Никогда не было в нашем предварительном шорт-листе столько игроков 19 лет. Причем восемь из них могут посоревноваться за почетное звание и на будущий год. Я думаю, тут сказались и дискуссии о возможном лимите легионеров, что заставило руководителей и тренеров клубов обратить внимание на молодежь, и удачная работа школ, особенно московских.

Невозможно было кого-то сократить не обидев. Все заслужили. Причем достаточно стабильной игрой, поступательным движением в карьере. Баринов, Гулиев, Жемалетдинов на виду с 2013 года, когда вместе стали победителями юношеского чемпионата Европы», – сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.

Напомним, по итогам прошлого года обладателем премии стал полузащитник ЦСКА Александр Головин.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Уфа Ростов Рубин Баринов Дмитрий Жемалетдинов Рифат Гулиев Аяз Чалов Федор Обляков Иван
Комментарии (6)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1511776860
Никто из них на премию не наиграл.
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Sergil
1511778453
Дааа... Выбирать вообще некого, одни лавочники. Облаков и Жемалетдинов еще кое-как, но играют.
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bset
1511779684
Что-то так себе номинанты. Никто стабильно не играет...
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roma1984007
1511780954
не знаю
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Italian_93
1511783101
Либо Баринов либо Жемалитдинов, Чалов хорошо начал, но сдулся
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