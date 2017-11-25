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Марков — о хет-трике: «Посвящаю его маме и Бесчастных»

25 ноября 2017, 19:57
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Нападающий «Тосно» Евгений Марков поделился мнением о матче 18-го тура чемпионата России против «Арсенала» (3:2). Игрок оформил хет-трик в этой встрече.

«Считаю, для всей команды было принципиально победить, игра была важной с точки зрения турнирной таблицы. Оставшиеся матчи — с сильными соперниками, ЦСКА и «Локомотивом». Сегодня нужно было обязательно выигрывать.

Лично на меня повлияли перестановки в тренерском штабе. С Бесчастных я очень тепло всегда общаюсь, он многому меня научил, много нестандартных подсказок давал. Я очень расстроился, когда узнал о его уходе из «Тосно». Сейчас постоянно нахожусь с ним на связи.

В ФНЛ у меня уже были хет-трики, но все-таки ФНЛ и Премьер-Лига — это разные уровни. Легкая эйфория была в раздевалке, сейчас ее уже нет. Ребята поздравили. Посвящаю этот хет-трик маме и Бесчастных. Сегодня все-таки День матери. А почему убрали Бесчастных — это вопросы к руководству, а не ко мне», — сказал Марков.

В текущем сезоне Марков провел за «Тосно» в РФПЛ 16 матчей, в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Арсенал Марков Евгений Бесчастных Владимир
Комментарии (1)
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woyser
1511632190
так глядишь и станет очередной, новой, подающей надежды звездой российского футбола. так-то молодец, но звёзды упавшие в ноги нашим футболистам не дают им развиваться и расти. очень мало, кто прошёл через воду, огонь и медные трубы.
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