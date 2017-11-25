Каррера надеется на участие Ещенко в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил надежду, что защитник Андрей Ещенко сможет принять участие в матче 18-го тура РФПЛ против «Зенита». При этом итальянский специалист подчеркнул, что игрок вряд ли появится в стартовом составе.

«Ещенко еще работает индивидуально. Завтра он попробует тренироваться в группе. Надеюсь, что он будет присутствовать в матче с «Зенитом», но вряд ли начнет его с первых минут», – сказал Каррера.

Поединок «Спартак» – «Зенит» состоится в понедельник, 27 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.