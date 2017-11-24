Капленко: «Может, сравняв счет в игре со «Спартаком-2» с нарушением фэйр-плей, мы поступили плохо»

Игрок санкт-петербургского «Зенита-2» Кирилл Капленко после матча 25 тура ФНЛ против московского «Спартака-2» (1:1) согласился, что его команда при забитом мяче поступила плохо, нарушив фэйр-плэй.

– Игроки «Спартака» говорят, что «Зенит-2» нарушил правила фэйр-плей. Что там было?

– Нам надо было забивать. Да, мы, может, плохо поступили, но никаких обид тут быть не должно. Это футбол.

– Что случилось в моменте с повреждением Ильи Зуева, когда красно-белые выбили мяч в аут?

– Все говорят, что был стопроцентный пенальти. Может, из-за этого и завелись.

– Что сказал тренер в раздевалке?

– Похвалил за характер, что бились до конца. Но могли сыграть лучше.