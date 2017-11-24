Клопп: «Салаху нечего доказывать «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Челси» поделился мнением о полузащитнике Мохамеде Салахе, который был игроком синих в сезоне-2014/15.

«Тогда «Челси» выступал успешно, и винить было некого, в том числе и Мохамеда. Он принял новый вызов, уехав в «Фиорентину», а затем перешел в «Рому». Позже он интересным образом оказался у нас.

За это время он очень сильно прибавил, особенно в физическом плане. Но уже тогда Салах был хорошим игроком. Я много раз говорил, что впервые увидел его в матче за «Базель», и тогда он поразил меня своей скоростью.

Не думаю, что ему есть, что доказывать «Челси». Он вряд ли смотрит на эту ситуацию в таком ключе. Это абсолютно нормальное явление. Если в молодости у тебя не получилось в одной команде – надо искать другие пути», – сказал немец.

25-летний Салах пополнил состав красных в июле, перейдя из «Ромы» за 42 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи в 19-ти встречах всех соревнований.

Ранее бывшего одноклубника оценил полузащитник «пенсионеров» Эден Азар.

Матч на «Энфилд Роуд» состоится завтра.