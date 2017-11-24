Азар не знает причин ухода Салаха из «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар считает, что его другу Мохамеду Салаху не было дано шансов закрепиться в лондонском клубе. После этого он перебрался в «Ливерпуль».

«Мы продолжаем общаться с Салахом, он по-прежнему является моим другом. Могу сказать, что это игрок высочайшего класса. Думаю, что ему не дали шанса в «Челси». Не могу назвать причину, но возможно из-за тренера или высокой конкуренции», – считает Азар.

Напомним, что Салах играл за «Челси» в сезонах-2013/14 и 2014/15.