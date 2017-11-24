Братья Ротенберги могут вернуться в «Динамо»

По информации источника, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги могут вернуться в «Динамо» в качестве спонсоров.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Федоров.

«Борис и Аркадий Ротенберги ранее управляли динамовскими структурами: Аркадий Романович – хоккейным клубом, Борис Романович – футбольным. Если они теперь начнут спонсировать динамовский спорт, мы будем это всячески приветствовать.

Реально ли их возвращение? Мы встречаемся с ними, у нас хорошие рабочие отношения», — сказал Федоров.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин выразил Аркадию Ротенбергу благодарность «за заслуги в области физической культуры и спорта» и «большой вклад в развитие отечественного хоккея».