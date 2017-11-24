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Братья Ротенберги могут вернуться в «Динамо»

24 ноября 2017, 15:40
4

По информации источника, бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги могут вернуться в «Динамо» в качестве спонсоров.

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя общества «Динамо» Сергей Федоров.

«Борис и Аркадий Ротенберги ранее управляли динамовскими структурами: Аркадий Романович – хоккейным клубом, Борис Романович – футбольным. Если они теперь начнут спонсировать динамовский спорт, мы будем это всячески приветствовать.

Реально ли их возвращение? Мы встречаемся с ними, у нас хорошие рабочие отношения», — сказал Федоров.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин выразил Аркадию Ротенбергу благодарность «за заслуги в области физической культуры и спорта» и «большой вклад в развитие отечественного хоккея».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (4)
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FanatSerj
1511528289
эээээээээ........ тут еще с прошлого раза кашу не расхлебали и еще не факт что смогут, а тут по второму заходу.... Какой то у него специфичное спонсорство .... еврейское сказал бы. Людей своих в управление посадит, потом они у него кредиты берут непомерные, бабло лихом отмывается, руководство сливается. Потом клуб продает все активы, что хоть как то свести концы с концами. Это не спонсорство за это расстреливать надо сразу.
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dok66
1511533045
Наблюдали как там Динамо разгребает их аферы . Скорее всего под их же контролем . А чего бы "у нас хорошие рабочие отношения" прозвучало )))
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OfaZavr
1511540768
после прошлого их "управления" Динамо до сих пор в себя придти не может а тут опять.
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Axe111
1511546105
Пле просто идите на х%й шавки
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